Bakan Soylu: "Türkiye içindeki terör örgütü sayısı 120'nin altına düştü" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Türkiye içindeki terör örgütü sayısı 120'nin altına düştü"

08.10.2022 13:22

Bakan Soylu: "Türkiye içindeki terör örgütü sayısı 120'nin altına düştü" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya'da yaptığı açıklamada, Türkiye içindeki terör örgütü sayısının 120'nin altına düştüğünü söyledi.

Bakan Soylu: "Türkiye içindeki terör örgütü sayısı 120'nin altına düştü"

KÜTAHYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya'da yaptığı açıklamada, Türkiye içindeki terör örgütü sayısının 120'nin altına düştüğünü söyledi.

Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube binasının açılış törenine katılan Bakan Soylu, 29 Ekim 2023'te dağlarda 1 tane terörist kalmayacağını dile getirdi.

Soylu, "Bugün Türkiye içinde terör örgütünün sayısı 120'nin altına düştü. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023 tarihinde bu coğrafyanın içerisinde yani 785 bin kilometre karenin içinde göreceksiniz. Allah bize nasip edecek, o dağlarda 1 tane terörist kalmayacak. Onun için ifadem şudur; biz hep birlikte çok güçlü adımlar atacağız. Cumhuriyetin birinci asrını hep beraber geçirdik. Nasip olursa ikinci asrına doğru hep beraber yürüyeceğiz ve inşallah bu asır Türkiye asrı, bu asır Türkiye yüzyılı olacak. Bize bırakılan emanetlerin ne olduğunun farkındayız ama biz bize bırakılandan çok daha fazlasını gelecek nesillerimize ve gelecek asırlara bırakacağız. İmkanımız daha fazla. Daha güçlü, daha büyük işler yaptık. Biz yaptıkça bu yıldızlarımız şenlenecek. 'Biz yaptıkça fedakarlıklarımızın karşılığı bu ülkede bulunuyor' diye bizlerle beraber halledecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bir restorantta garson olarak çalışan ve kendisine benzeyen Metin Gitmez ile bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Kütahya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Türkiye içindeki terör örgütü sayısı 120'nin altına düştü' - Son Dakika

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