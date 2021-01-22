Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı - Son Dakika

Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı

22.01.2021 21:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine küfrettiği gerekçesiyle hakkındaki "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan soruşturma süren E.E., yine sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı. Bakan Soylu bu şüpheli için, "Tweetimle yeniden alınırsa provokasyon sayacağım" demişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle E.E. hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI DETAYLI İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında E.E.'nin sosyal medya hesapları detaylı olarak incelendi. İncelemede şüpheli E.E.'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli E.E. bunun üzerine gözaltına alınarak polis merkezine getirildi.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan E.E., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Ocak'ta annesi Servet Soylu'nun 45 gündür hastanede olduğunu belirterek, annesi ile birlikte çektirdiği fotoğrafa, sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "45 gündür anam hastanede. Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" paylaşımında bulundu.

Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret'ten tutuklandı
Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli Cumhurbaşkanı'na Hakaret ten tutuklandı

Cumhurbaşkanı, Hakaret, Medya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret'ten tutuklandı - Son Dakika


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