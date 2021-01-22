Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı - Son Dakika

Polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi 'ne çıkarılan E.E., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında E.E.'nin sosyal medya hesapları detaylı olarak incelendi. İncelemede şüpheli E.E.'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli E.E. bunun üzerine gözaltına alınarak polis merkezine getirildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Ocak'ta annesi Servet Soylu'nun 45 gündür hastanede olduğunu belirterek, annesi ile birlikte çektirdiği fotoğrafa, sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "45 gündür anam hastanede. Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" paylaşımında bulundu.