Son dakika haber: Bakan Soylu yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Soylu yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi Açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne ilişkin, "İnşallah 3-4 ay içerisinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Ondan sonra da Allah nasip ederse sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla burası açılmış olur.

Son dakika haber: Bakan Soylu yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne ilişkin, "İnşallah 3-4 ay içerisinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Ondan sonra da Allah nasip ederse sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla burası açılmış olur." dedi.

Soylu, Aydın Valiliğinde katıldığı Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'nın ardından Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, güvenlik toplantısında asayişten göçe, uyuşturucudan güvenlik ve teröre kadar tüm meseleleri il il değerlendirme fırsatını bulduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen ve adımı atılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin son durumunu tespit etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Soylu, müzenin yapımında epey bir mesafe alındığını, müzenin Menderes'in dedesinin evinin mimarisine göre yapıldığını kaydetti.

Çok titiz bir çalışma sürdürüldüğünü vurgulayan Soylu, "Müzede, Adnan Menderes'in Türkiye'de neyi ifade ettiğini ortaya koymaya çalışan bütün derlemeleri arkadaşlar gerçekleştiriyor. O dönemde yaşayan tanıklıklar var, onlar ifade ediliyor. Doğumu, kişiliği, hayatı, siyaset ve iktidar yılları, oradan da 1960 darbesi. Bu üç dönem üzerine oturtuluyor." diye konuştu.

Müzenin 60 darbesini anlatacağını ifade eden Soylu, "Bu müze 1960 darbesini anlatacak, bir tarihi gerçekliği ortadan kaldırdı ve düzmece, kurmaca ve zihinlerde o dönemi tamamen karalama üzerine ve unutturma üzerine bir anlayışı dikta ettirdi. Bizim görevimiz, herhangi bir dönemde yaşayan insanlar olarak, bizim dönemimiz tarihe hakkını verebilmektir." dedi.

-"Türkiye için önemli"

Müzenin Türkiye için önemli olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Kutadgu Bilig'den, Balkanlar'da ecdadımızın yaptırdığı eserlere ve köprülere kadar, Malazgirt'e kadar ve son yıllarda gördüğümüz tarihimizle bütünleştiğimiz, ecdadımızla bütünleştiğimiz aslında doğrularla bütünleştirdiğimiz tüm adımlara kadar yepyeni bir çığır açtı. Burası da o çığırın bir adımıdır. 15 Temmuz, 27 Mayıs, 12 Eylül bizim için ne ifade ediyor? Bunları tarihe yanlış nakletmek isteyenlere karşı doğrusunu ifade etmek hem insan olarak hem vatandaş kimliği olarak hem de bu ülkenin yöneticileri olarak bizim temel sorumluluğumuzdur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini vurgulayan Bakan Soylu, "Gelecek nesillerimizin doğru örnekler, doğru şahsiyetler, memleketine ve milletine adamış şahsiyetler vizyoner şahsiyetler, adanmış insanlar örneklerini önlerinde görüp yol haritalarını ona göre çizmeleri gerekir." dedi.

-"3-4 ayda arzu ettiğimiz noktaya gelir"

Adnan Menderes Müzesi'nin yapılması dolayısıyla huzurlu olduğunu anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Ama esas huzur tarihe yanlış naklettirilmek ve nakşettirilmek istenenlere karşı itirazımızın Allah katında kabul görmesidir. İnşallah 3-4 ay içerisinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Ondan sonra da Allah nasip ederse sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla burası açılmış olur. Hevesimiz, heyecanımız budur. Yarın da 12 Eylül. Allah milletimize hem acısı ağır hem bedeli ağır hem de hiç hak etmediği böyle ızdıraplar hadiseler yaşatmasın."

Süleyman Soylu, Adnan Menderes, Koçarlı, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Soylu yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Karşılığını bulacak 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan hırsız, yakalanınca kuyumcuya yalvardı Son Dakika: Fenerbahçe'nin bankalara olan borcu 5 ay ertelendi Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu Yangına müdahale eden itfaiyecilere arılar saldırdı 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu Endonezya'da korona aşısı yaptıran gönüllü virüse yakalandı Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş
Annesinin Annesinin "Çok açılma" diyerek uyardığı genç, boğularak hayatını kaybetti         
16:14
Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu         
16:08
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!         
15:30
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti         
14:52
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi         
13:47
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti         
09:58
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 19:33:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Bakan Soylu yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei