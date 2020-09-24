Bakan Süleyman Soylu: "Türkiye bütün dünyaya örnek bir yeni metot oluşturdu - Son Dakika

Bakan Süleyman Soylu: "Türkiye bütün dünyaya örnek bir yeni metot oluşturdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haberde yaptığı açıklamada, "Iğdır'da 'Roni' kod adlı bir teröristi etkisiz hale getirildikten sonra, kaçan 2 teröristin etrafını kuşattık. Tam 2 gün boyunca ikna etmeye çalıştık. Çocuklukları, köyleri, bayram günleri anlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haberde yaptığı açıklamada, " Iğdır'da 'Roni' kod adlı bir teröristi etkisiz hale getirildikten sonra, kaçan 2 teröristin etrafını kuşattık. Tam 2 gün boyunca ikna etmeye çalıştık. Çocuklukları, köyleri, bayram günleri anlatıldı. Nihayetinde teslim oldular. Türkiye bütün dünyaya örnek bir yeni metot oluşturuldu" dedi. Bakan Soylu açıklamalarında İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber'in Diyarbakır Anneleri için yaptığı belgeselin de başarılı olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programına konuk oldu. Bakan Soylu, programda Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ile Süleyman Özışık'ın sorularını yanıtladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI BÜYÜK BİR GALİBİYET"

Bakan soylu, terör örgütüyle yürütülen başarılı çalışmaların detaylarını açıkladı. Diyarbakır annelerinden 17'inci ailenin de çocukları Erkan Akkuş'un teslim olduğunu ve ailesine kavuşacağını anlatan Bakan Süleyman Soylu, "Önce Cumhurbaşkanımızı arayarak, Diyarbakır annelerinde bir kavuşma var diye anlattım. Daha sonra babasını aradım. Bir yıldır orada çadırda duruyor. Annesiyle konuştum. Tabi terör örgütüne karşı büyük psikolojik büyük bir fiili galibiyet. Terörü destekleyen tüm unsurlara; siyasi partisinden belediyesine kadar, uluslararası arenasından finans ağlarına kadar, sözde aydınlarından sözde yazarlarına kadar bu o annelerin zaferi. İnşallah hepsiyle ilgili böyle sonuçlar alabilmek nasip olur" dedi.

"BU YIL DAĞA 41 KİŞİ ÇIKMIŞ, İKNA ETTİĞİMİZ İSE 156"

Türkiye'nin örgüt mensuplarını ikna yoluyla başarılı metodunun olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Son 3 yılda 700'ü aştı ikna yoluyla teslim olanlar. Başarılı bir metot. Terör örgütünün içerisini karıştıran, PKK'yı psikolojik olarak çökerten, hareket alanını daraltan iletişim kabiliyetini daraltan önemli bir adım. Bu yıl yaklaşık 162, 3 yılda 700'ü aştı sadece ikna yoluyla. Ne yapıyoruz. Aileleriyle temasa geçiyoruz. Muhakkak aileleriyle bir temas kuruyorlardır. Aileleriyle temasa geçtikten sonra onun nasıl bu tarafa getirilebileceği konusunda bir çabayı gerçekleştiriyoruz. Ardından da onu getiriyoruz. Bu terör örgütünün dağa gitmesini azaltıyor. 2013-14-15 yıllarında neredeyse 11 bin 900 kişi çıkmış dağa. Bu yıl 41 kişi. Bunun 3'ü de yurt dışından Yunanistan, Fransa ve Almanya'dan. Kaç kişi gelmiş 156 kişi. Biz terör örgütünün içerisine daha fazla giriyoruz, daha fazla ikna ediyoruz. Terör örgütünün bizim çocuklarımızı gençlerimizi ikna etme kabiliyeti, bizim, onların kendi eğitim verdiği devşirmeye çalıştıklarını alıp Türkiye'ye getirme kabiliyetimizden daha az. Bizim daha fazla. Bu Türkiye Cumhuriyet'inin uyguladığı politikanın ne kadar isabetli olduğunun gösteren en temel fotoğraflardan bir tanesi" diye konuştu.

"2 GÜN BOYUNCA İKNA İÇİN ÇABA GÖSTERİLDİ"

İkna yoluyla bu yıl için hedefin 300 kişinin teslim olması yönünde olduğunu ancak pandemi nedeniyle 3 ay boyunca bu yönde çalışmaların gerilediğini aktaran Bakan Soylu, "Bu yıl tahminimiz 300 civarındaydı. Ama 200'ü bulacağız gibi. Şu an temasta bulunduğumuz aile sayısı 8 binin üzerinde. Biz bununla ilgili çok bilimsel yöntem kurduk. Jandarma ve emniyet. Geçen gün Iğdır'da oranın 'Roni' kod adlı bir teröristi vardı. Bizimkiler etkisiz hale getirdiler. Burada yanında bulunan 2 kız kaçınca etrafını kuşattık. Tam 2 gün boyunca ikna etmeye çalıştık. Teslim olun, teslim olun, teslim olun denildi. Çocuklukları, köyleri, bayram günleri anlatıldı. En nihayetinde teslim oldular. Türkiye bütün dünyaya örnek bir yeni metot oluşturdu. Başarılı bir metot İhlas Haber Ajansı ve TGRT'nin de katkısı var. Belgesel yaptılar bu konuda. Arkadaşlarını, çocukluklarını, ailesini, özelliklerini her şeyini öğrenerek ikna çalışmaları yürütülüyor. Türkiye'de çok kapsamlı olarak yürütülen çalışma. Sadece PKK olarak değil. Sol terör örgütlerinden getirdiklerimiz de var. Burada da ciddi çaba sarf ediyoruz" dedi.

(İHA)

Bakan Süleyman Soylu: Türkiye bütün dünyaya örnek bir yeni metot oluşturdu

Süleyman Soylu, Türkiye, Iğdır, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Süleyman Soylu: 'Türkiye bütün dünyaya örnek bir yeni metot oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen Maske takması konusunda uyarılan kadın, hastanede terör estirdi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs suçüstü yakalandı         
19:35
Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir         
18:59
Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire hayatını kaybetti Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire hayatını kaybetti         
18:37
İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm         
18:17
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 19:51:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Süleyman Soylu: "Türkiye bütün dünyaya örnek bir yeni metot oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei