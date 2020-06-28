Son dakika haber! Bakan Varank: 5,5 milyon vatandaşımıza hijyen kitlerini ulaştırdık - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılan hijyen paketleri ile ilgili, "Şimdiye kadar 5,5 milyon vatandaşımıza bu kitleri ulaştırdık. 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bunlar ulaşacak" dedi.
Bakan Varank, 65 yaş üstü vatandaşlara içinde maske, kolonya ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun bulunduğu hijyen paketlerinin hazırlanıp ülke geneline dağıtımının yapıldığı Amazon Türkiye'nin operasyon merkezini ziyaret etti. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki operasyon merkezinde yürütülen faaliyetleri yerinde takip eden Varank, kamu bütçesi harcanmadan tamamen özel sektörün katkıları ile gerçekleştirilen projeye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
"Çok güzel geri dönüşler aldık. Kendilerinin hatırlanıyor olması, ufak da olsa hediyelerden kullanabilmeleri gerçekten bizi mutlu ediyor. Bu operasyonda İçişleri Bakanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın büyük desteğini gördük. Organize sanayi bölgeleri bu kampanyaya katılım sağladılar. Amazon Türkiye özellikle lojistik kısmında çok büyük bir iş çıkardı. 5,5 milyon vatandaşımızın kapısına kadar gidip bunları ulaştırabilmek kolay bir operasyon değil. Bugün de burada çalışan emekçi kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların yakında bitecek çalışmalarını yerinde gördük. Onların da böyle güzel bir işe vesile olmaları, bizim açımızdan çok mutluluk verici."