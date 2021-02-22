Son dakika haber | Bakan Varank: "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor."
22.02.2021 17:57
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Varank: "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor.
Bakan Varank: "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor." - ANKARA
Türkiye, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Bakan Varank: 'Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor.' - Son Dakika Ekonomi
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