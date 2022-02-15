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Son dakika haber: Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile sanayi iş birliğini güçlendirme olanaklarını görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile sanayi iş birliğini güçlendirme olanaklarını görüştü

15.02.2022 15:31
Son dakika haber: Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile sanayi iş birliğini güçlendirme olanaklarını görüştü

Son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmed Al Cabir ile ikili iş birliğini ele aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmed Al Cabir ile ikili iş birliğini ele aldı.

BAE resmi haber ajans WAM'da yer alan haberde, Varank ve Al Cabir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkedeki temasları çerçevesinde bir araya gelerek, Türkiye ile BAE arasındaki sanayi iş birliğini güçlendirme olanaklarını görüştükleri belirtildi.

Habere göre, Türkiye ve BAE'deki her iki bakanlık, sanayinin yanı sıra ileri teknoloji, yapay zeka, ARGE, sürdürülebilir ve gelişmiş teknolojik yetenekleri destekleyecek deneyimleri ve sanayi bölgelerini geliştirme alanlarından ortak yatırım fırsat olanaklarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyareti sırasında dün, Türkiye ile BAE hükümetleri arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı arasındaki Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Bakan Varank ve Al Cabir tarafından imzalanmıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile sanayi iş birliğini güçlendirme olanaklarını görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile sanayi iş birliğini güçlendirme olanaklarını görüştü - Son Dakika
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