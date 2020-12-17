Son dakika haber | Bakan Varank: "Faz çalışmalarında aşıyı vurdurmakla ilgili niyetimiz var" - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Varank: "Faz çalışmalarında aşıyı vurdurmakla ilgili niyetimiz var"

17.12.2020 14:45
Son dakika haber | Bakan Varank:

Son dakika haberler... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de geliştirilen aşıların faz çalışmalarına katılmayı düşündüklerini belirterek, "Bilimsel çalışmalara katkı sağlamamız önemli. İnsanlığın hayrına ve faydasına risk alınması gerekiyorsa bilim insanlarımıza destek olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de geliştirilen aşıların faz çalışmalarına katılmayı düşündüklerini belirterek, "Bilimsel çalışmalara katkı sağlamamız önemli. İnsanlığın hayrına ve faydasına risk alınması gerekiyorsa bilim insanlarımıza destek olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı, Bakan Varank'ın da katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Konferansta yürüttükleri projeleri anlatarak görüş alışverişinde bulunan bilim insanları, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Bakan Varank, ilk toplantılar gerçekleştirildiğinde bilim insanlarının "Türkiye'de bu iş yapılabilir mi?" çekincesi olduğuna işaret ederek, "Biz bu platformda hocalarımızla bir araya geldik, herkes aslında Türkiye'deki altyapıların ne kadar güçlü olduğunu, beraber neler yapılabileceğini gördü. Bilim insanları büyük bir cesaret ve fedakarlıkla çalışıyorlar. Tek dertleri memlekete ve insanlığa hizmet etmek." diye konuştu.

Aşı ve ilaç geliştirme süreçlerinde şeffaflığın önemine vurgu yapan Varank, "Ne virüsün gerçekte nasıl etki edeceğini ne de hastalığı tam anlamıyla öğrenebildik. Aşılarla ilgili insanların kafasında soru işaretleri olabilir ama riskleri ve buradaki süreçlerin şeffaflığını, yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde elbette buradan insanlığa şifa olacak çözümler çıkmış olacak." dedi.

Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Türkiye'de geliştirilen aşıların faz çalışmalarına katılmayı düşündüklerini belirterek, "Faz çalışmasında aşıyı vurdurmakla ilgili niyetimiz var. Bilimsel çalışmalara katkı sağlamamız önemli. İnsanlığın hayrına ve faydasına risk alınması gerekiyorsa bilim insanlarımıza destek olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin Türkiye'deki kapasiteyi ortaya çıkarmak için ön açtıklarını ve destek olduklarını söyleyen Varank, "Türkiye'deki bu potansiyelin olduğunu göstermiş olduk. Bu çalışmaların tamamı bilim insanlarımıza ait, kendilerine müteşekkirim. İnşallah Türkiye'nin adını çok daha büyük harflerle dünya bilim tarihine yazdıracaklar." dedi.

Mustafa Varank, Türkiye, Bakan, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Bakan Varank: 'Faz çalışmalarında aşıyı vurdurmakla ilgili niyetimiz var' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

"HDP kapatılsın" tartışmasına Doğu Perinçek de katıldı! Devlet Bahçeli'ye destek verdi Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek
OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü'ne ödül OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü'ne ödül         
15:06
IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı         
14:52
Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek         
14:25
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:15
Alibaba'nın yüz tanıma sisteminde 'Uygur Türklerini tanımlayan kod' bulunduğu iddia edildi Alibaba'nın yüz tanıma sisteminde 'Uygur Türklerini tanımlayan kod' bulunduğu iddia edildi         
13:13
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 15:14:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Bakan Varank: "Faz çalışmalarında aşıyı vurdurmakla ilgili niyetimiz var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei