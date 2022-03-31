Son dakika haber: Bakan Varank: İhracatımızın yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor (4) - Son Dakika

'TÜRKİYE'NİN ÜSTLENDİĞİ ARABULUCULUK ROLÜNÜ DÜNYA TAKDİR EDİYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Isparta'da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından hibe desteğiyle hayata geçen 33 projenin açılış törenine katıldı. Törenin yapılacağı Isparta Belediyesi Meydan AVM Kültür Merkezi'nde stantları gezen Bakan Varank, projeler hakkında bilgi aldı. Törende konuşma yapan Bakan Varank, sanayi yatırımlarında Türkiye'nin ivme yakaladığını belirtti. Pandemi sürecinde dünyada küresel ekonomik kriz yaşandığını dikkati çeken Bakan Varank, şunları söyledi: "Pandemiyle başlayan küresel kriz Rusya, Ukrayna arasında çıkan savaşla daha da derinleşmiş olabilir. Türkiye yatırım, istihdam, üretim ve ihracaat odaklı büyüme stratejisi ile bu krizi de fırsata çevirecek kabiliyete sahip. Herkes Türkiye'nin hem bölgede hem de dünyada kriz atmosferini nasıl yönettiğini gayet iyi görüyor. Antalya'da başlayan diplomasi trafiği İstanbul'a taşındı. Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünü dünya takdir ediyor. Savaşan 2 ülkenin heyetleri dahi cumhurbaşkanımızı ayakta alkışlıyor. Savaş ortamında barış için gayret gösterebilmek, elini taşın altına koyabilmek her liderin üstesinden gelebileceği bir iş değil. Biz bunu dünyanın da takdir ettiği şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Birileri bunu görmezden gelebilir hatta küçümseyebilir ancak milletimiz herşeyin farkında. Ülkemiz için gösterdiğimiz çabaya milletimiz şahit."

Nurettin ARKAN-Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -