Son dakika haber: Bakan Varank: İmalat sanayimiz ağustosta güçlü performans gösterdi - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalat sanayisinin ağustos ayında güçlü performans gösterdiğini belirterek, "Canlanmaya süreklilik kazandıracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İmalat sanayimiz ağustosta güçlü bir performans gösterdi. Reel Sektör Güveni; siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldi. Kapasite Kullanım Oranları da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttı. Canlanmaya süreklilik kazandıracağız" dedi.

ANKARA, -