Son dakika haber | Bakan Varank, Kadirli'deki fabrikanın idari binasının açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Bakan Varank, Kadirli'deki fabrikanın idari binasının açılışını yaptı

26.03.2022 21:11
Son dakika haber | Bakan Varank, Kadirli'deki fabrikanın idari binasının açılışını yaptı

Gelen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ziyaretlerde bulundu, bir fabrikanın idari binasının açılışını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ziyaretlerde bulundu, bir fabrikanın idari binasının açılışını yaptı.

Bakan Varank, Kadirli OSB'de 2017'den bu yana faaliyet gösteren Sharabati Denim JNR Mensucat'ın idari binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki Suriyeli yatırımcılardan en önemlilerden biri olan JNR tekstilin 1750 kişiye istihdam sağladığını ve entegre kumaş üretimi yaptığını dile getirdi.

Yıllık 50 milyon metre kumaş üreten firmanın yurt dışına da ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Varank, firmanın Türkiye ekonomisine katkı sağladığını ve döviz kazandırdığını belirtti.

Kadirli OSB'nin gelişiminden etkilendiğini dile getiren Varank, Türkiye'yi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla büyütme hedefine kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Varank, Osmaniye'nin de Kadirli'nin de buradaki diğer ilçelerin de üretimde dünyanın parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, diğer ilgililerle firmanın idari binasının açılış kurdelesi kesti.

Bakan Varank, daha sonra Kadirli OSB'de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplandı Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplandı Bakan Varank, Osmaniye'de TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması Bakan Varank, Osmaniye'de TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Varank, Türkiye, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Varank, Kadirli'deki fabrikanın idari binasının açılışını yaptı - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Tahkim Kurulu hakemleri haklı buldu! Görevlerine geri döndüler
21:16 Kamyonetin üzerine düşen kaya 4 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı
21:05 ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya ekonomisine gönderme: İlk 20'ye giremeyecek
20:33 Ukraynalı mülteci sordu, Biden Putin hakkında konuştu: O bir kasap
20:12 Cahit Göncü'den büyük gaf! Dursun Özbek'i rahmetle andı, "Ben yaşıyorum" sesleri gelince ne yapacağını bilemedi
20:08 Eski eşini ve kızını öldüren adam, 4 gün sonra her şeyi itiraf etti
19:21 Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum
19:18 Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li sunucu Hadley Gamble arasında gerginlik yaşandı: Cevap fırsatı vermiyorsunuz
19:11 Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlama sesleri yükseldi! 5 kişi yaralandı
18:53 Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 21:26:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Varank, Kadirli'deki fabrikanın idari binasının açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement