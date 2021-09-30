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BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI - Son Dakika

BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI

30.09.2021 13:35

METAL EXPO Konferansı ile Yeşil Mutabakatı Çalıştayı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak dünya genelinde diğer ülkelerden ayrışmayı başarabilen ülkelerden bir tanesi oldu" dedi.

METAL EXPO Konferansı ile Yeşil Mutabakatı Çalıştayı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak dünya genelinde diğer ülkelerden ayrışmayı başarabilen ülkelerden bir tanesi oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, METAL EXPO Konferansı ile Yeşil Mutabakatı Çalıştayı programına katıldı. Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM genel kurulundaki açıklamasını hatırlatarak, " Cumhurbaşkanımız geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında ülkemiz için milat olacak bir müjdeyi tüm dünyayla paylaştı. 2015 yılında imzaladığımız Paris İklim Antlaşması inşallah önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunulmuş olacak. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikalarında köklü değişikliklere yol açacak bu süreci 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından bir tanesi olarak kabul ediyoruz. İklim değişikliği ile ilgili atılması gereken adımları aslında biz peyderpey uygulamaya başlamıştık. AB Yeşil Mutabakatına uyum için hazırladığımız eylem planını yakın zamanda devreye aldık. Paris İklim Antlaşması ile bu kararlılığımızı 2053'e kadar uzanan orta ve uzun vadeli ve bir hedef haline getirerek güçlendirmiş oluyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 1.8 BÜYÜDÜ

Pandemi döneminde tüm dünya ekonomisinin büyük daralma yaşadığına dikkat çeken Bakan Varank, "Böylesine zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak dünya genelinde diğer ülkelerden ayrışmayı başarabilen ülkelerden bir tanesi oldu. Tüm dünyada korumacılığın ön plana çıktığı 2020 yılında Türk çelik üreticileri tecrübe ve kabiliyetleriyle büyük bir başarı elde etmiş odu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı ihracat kotaları sebebiyle küresel çelik sektörü yüzde 1 daralırken, kendine alternatif pazarlar geliştiren çelik sektörümüz yüzde 6'lık büyüme gerçekleştirerek 2020'yi güçlü bir şekilde kapatmış oldu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 36 milyon ton üretim gerçekleştiren ülkemiz 2021 yılında da güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. 2021 yılının ilk altı ayında yaklaşık yüzde 20 büyüyen çelik sektörü ihracat değerini de yüzde 50 arttırmış oldu. Bu performansı dikkate alındığında da çelik üretiminin 2021 yılı sonu itibariyle inşallah 40 milyon ton seviyesini aşabileceğini biz öngörüyoruz. Avrupa'nın en büyük dünyanın ise 7., 8. büyük üreticisi olan ülkemizin bu başarısını sürdürülebilir kılmak aslında asıl meselemiz olmalı. " dedi.

ÇELİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI İÇİN ZAM ÇAĞRISI YAPTI

Bakan Varank Çelik sektöründeki büyüme rakamlarına dikkat çekerek işverenlere zam çağrısında bulundu. Varank, "Bu kazançları elde ettiğimizde beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarımızı mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Birçok sektörde bu sene toplu iş sözleşmeleri var. Biz kamu tarafı olarak toplu iş sözleşmelerinde gerek memurumuza gerek kamu işçimize gerekli zamları verdik. Ben burada özellikle çelik sektöründen de çalışanlarına bu sene ciddi oranda zam yapmalarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Madem hep beraber kazanıyoruz. Madem bu kazancın çalışanlarımızla beraber elde ediyoruz mutlaka bu kazancın çalışanlarımızın refahına da yansıması lazım" diye konuştu.

"YEŞİL ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bakanlığının görev alanındaki sektörleri yakından ilgilendiren tarafının sınırda karbon düzenlemesi mevzuatı olduğunu belirten Bakan Varank, "Hem Avrupa Birliği de entegrasyonun sürdürülebilmesi hem de uluslararası rekabetçiliğimizin korunması bağlamında ulusal politikalarımıza yön verebilmemiz oldukça önemli. Bu süreçte kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği halinde yeşil mutabakat eylem planını hazırladık. Burada bakanlığımızın birçok sorumluluğu bulunuyor. Planlı sanayileşmenin teşvik edilmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri uygulamasına geçiyoruz. Pilot olarak seçilen organize sanayi bölgelerinde endüstriyel olanakları, çevreci altyapı ve döngüsel ekonomi konularında çalışarak Yeşil OSB ulusal çerçevesinin ana hatlarını sektörle beraber belirledik" dedi.

FORKLİFT KULLANDI

Yapılan konuşmalar ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Varank fuara katılan firmaların stantlarını gezdi. Firma yetkilileri ile sohbet ederek bilgi aldı. Bakan Varank bir firmanın ürettiği elektrikli forklifti kullanarak bir süre fuar alanında gezdi.

BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI
BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI
BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI
BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI
BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI
BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI
BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI
BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI

Avrupa Birliği, Mustafa Varank, İhracat, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN VARANK METAL EXPO KONFERANSI-YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYI PROGRAMINA KATILDI - Son Dakika
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