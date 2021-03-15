Son dakika haber | Bakan Varank: Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Varank: Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz

15.03.2021 12:53
Son dakika haber | Bakan Varank: Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz Covid-19 Platformu ile yenilikçi, dünyada çok az denenmiş aşı adaylarını geliştirmek istiyoruz.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz Covid-19 Platformu ile yenilikçi, dünyada çok az denenmiş aşı adaylarını geliştirmek istiyoruz. 3 aşı adayımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Varank, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye arasındaki mali işbirliği kapsamında işletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısına katıldı. Programda Bakan Varank'ın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı da yer aldı. Bakan Varank, Covid-19 salgınına karşı mücadele ile geçen son bir yılın, işbirliği ve dayanışmanın önemini tüm ülkelere gösterdiğini belirterek, "Salgının kontrol altına alınmasından, aşı ve tedavi çalışmalarına insanlık olarak aynı gemide olduğumuzu bizlere bir kez daha hatırlattı. Yaşadığımız bu zorlu süreç geçmişin hatalarından ders çıkarmamıza, uluslararası ilişkilerde yeni ve temiz bir sayfa açmamıza vesile olur" dedi.

'MALİ ARAÇLARDAN DAHA FAZLA İSTİFADE ETMEK İSTİYORUZ'Bakan Varank, böylesine kritik bir süreçte Türkiye olarak AB ile ilişkileri güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalara odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, "Ekonomik, siyasi ve sosyal alanlardaki işbirliği faaliyetlerimizi, uyum düzenlemelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından yakın zamanda açıklanan hukuk, insan hakları ve ekonomi alanındaki reform paketlerimiz bunun en güzel yansıması. Bu anlamda AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan 'Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ve Birlik Programları'ndan önümüzdeki dönemde çok daha fazla istifade etmek istiyoruz. Ülkemizin de eş finansman desteğinde bulunduğu bu programlar, aday ülkelerin üyelik öncesi hazırlık çalışmalarına önemli bütçe destekleri sağlıyor. Bu programlarla sağlanan mali destek ve teknik yardımlar, Bakanlığımızın genel teşvik ve destek sisteminin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bugüne kadar IPA kapsamında 800 milyon avro destek sağladık. Destek verdiğimiz projeler, oluşturdukları ekonomik katkının yanında ülkemizin AB mevzuat ve standartlarıyla uyumunda da önemli bir işlev gördü" diye konuştu.'AB ÜYELİK HEDEFİMİZDEN SAPMADIK'Bakan Varank, Ankara'da önümüzdeki yıl başlayacak 12 milyon Avro bütçeli 'Ankara Yenilikçi Teranostik Geliştirme Merkezi' projesi ile kanser ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili araştırma yapan girişimcilere Ar-Ge altyapı desteği ile ticarileşme desteği verileceğini bildirdi. Covid-19 salgınında karşılaşılan her sorunun Türkiye ile AB'nin birlikte hareket etmesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu tüm taraflara gösterdiğini belirten Varank, şöyle konuştu: "Covid-19 sonrasında yeniden şekillenecek uluslararası ticaret ve yatırım kararlarında Türkiye'nin coğrafi konumu ve üretim potansiyeli çok daha stratejik bir noktaya taşınacak. Biz AB üyelik sürecine sadece şartlar gereği ya da ekonomik çıkar bakımından yaklaşmıyoruz. AB'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti ve serbest ticarete dayalı değer yargıları bizim medeniyet anlayışımızla örtüştüğü için AB ile ortaklık kurmak istiyoruz. Biz ülkemizin geleceğini Avrupa'da görüyoruz. Bununla birlikte Avrupa'nın geleceğinin de Türkiye'ye bağlı olduğuna inanıyor, Türkiye'nin üyelik sürecini AB açısından bir sınav olarak görüyoruz. Zaman zaman duraksamalar olsa da Türkiye olarak ilk adaylık başvurusu yaptığımız tarihten bugüne AB üyelik hedefimizden hiç sapmadık. Taahhütlerimizi aksatmama noktasında azami gayret gösterdik. 62 sene önce nasıl kararlıysak bugün de aynı noktadayız. Süreçte karşılaştığımız zorluklar, tam üyelik kararlılığımızı etkilemedi."'SENE SONUNA KADAR YERLİ AŞIMIZI ELİMİZE ALMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Varank, programın ardından katıldığı  televizyon programında yerli aşı çalışmalarına ilişkin son durumu açıkladı. Varank, "Biz Covid-19 Platformu ile yenilikçi, dünyada çok az denenmiş aşı adaylarını geliştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi 'VLP' dediğimiz 'virüs benzeri parçacıklar' aşı adayı, şu anda dünyada sadece iki ülke bu aşıyı çalışıyor. 3 aşı adayımız TİTCK'a başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Bu süreç uzun sürecek, dünyada aşı savaşları var, fakir ülkelere hiç aşı gitmiyor. Burada geliştireceğimiz aşının uzun yıllar devam edecek bu salgınla mücadelede çok önemli bir başarı olacağını biliyoruz. Diğer ülkelerle de bunu paylaşmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadesini kullandı.


Son dakika haber | Bakan Varank: Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz
Son dakika haber | Bakan Varank: Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz

Avrupa Birliği, Mustafa Varank, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Varank: Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz - Son Dakika


Son Dakika

PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu YPG'nin sözde tugay komutanı kıskıvrak yakalandı! Örgütün kanlı eylemi deşifre edildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu
Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir         
14:09
Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı         
13:57
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı         
13:26
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi         
11:33
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi         
09:46
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 14:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Bakan Varank: Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei