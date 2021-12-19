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Son dakika haber! Bakan Varank, Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Varank, Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti

19.12.2021 16:09

Gelen son dakika haberlerine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN mühendisleri tarafından deniz araçları için tasarlanan stabilize platforma sahip 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek ile 40 mm bomba atar entegre edilebilen Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN mühendisleri tarafından deniz araçları için tasarlanan stabilize platforma sahip 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek ile 40 mm bomba atar entegre edilebilen Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti. Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip olan sistem, Bakan Varank'ın kumanda ettiği testi başarıyla geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla iki yıl önce ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde (KTEB) 70 bin metrekarelik alana inşa edilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Varank'a ziyaretinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü de eşlik etti. Fabrikanın Ar-Ge merkezini ziyaret eden Varank, savunma sanayisi alanındaki yenilikçi projeleri inceleyerek, ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Varank, ASELSAN mühendisleri tarafından deniz araçları için tasarlanan stabilize platforma sahip 12.7 mm ve 7.62 mm makinalı tüfek ile 40 mm bomba atar entegre edilebilen yeni nesil Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti. Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip olan sistem, Bakan Varank'ın kumanda ettiği testi başarıyla geçti.

'ASELSAN İLE SANAYİCİLER BİR BİRLİKTELİĞE GİTTİLER'

Varank, fabrikanın yakın zamanda üretime geçtiğini belirterek Konya ciddi ihracat yapabilen, sanayi sektörünün çok yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bir şehrimiz. Konya'nın sanayisini daha katma değerli hale getirmek üzere ASELSAN ile Konya'daki sanayiciler bir birlikteliğe gittiler ve ASELSAN Konya'yı kurdular. Bu fabrika üretime geçti, tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin ihtiyacı olan stabilize kule sistemleri üretmek üzere açıldı. Şu anda arkadaşlarımız faaliyetlerine devam ediyor. Biraz önce bir tane stabilize kule sisteminin testini gerçekleştirdik dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında çok ciddi atılım içinde olduğunu vurgulayan Varank, yerlilik oranlarını ve kritik teknolojilerdeki dışa bağımlılığı bitirerek, sanayisini daha da ileri götürme yolunda büyük bir gayret içinde olduğunu söyledi.

Son dakika haber! Bakan Varank, Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti
Son dakika haber! Bakan Varank, Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti
Son dakika haber! Bakan Varank, Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti
Son dakika haber! Bakan Varank, Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti

Mustafa Varank, Konya, Bomba, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Varank, Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni test etti - Son Dakika


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