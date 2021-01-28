Son dakika haber | Bakan Varank: "Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek" - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Varank: "Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek"

28.01.2021 16:49

Son dakika haberleri... Bakan Varank: "Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek" "Bakanlık olarak hem bilim insanlarımızın hem iş insanlarımızın öneri ve taleplerinde ısrarcı ve cesur olmalarını bekliyoruz" "Hedefimiz çok net, ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bilimin filizlendiği, çığır...

Bakan Varank: "Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek"

"Bakanlık olarak hem bilim insanlarımızın hem iş insanlarımızın öneri ve taleplerinde ısrarcı ve cesur olmalarını bekliyoruz"

"Hedefimiz çok net, ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bilimin filizlendiği, çığır açıcı teknolojilerin tasarlanıp geliştirildiği ve üretildiği bir cazibe merkezi haline getirmek"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedefimiz çok net, ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bilimin filizlendiği, çığır açıcı teknolojilerin tasarlanıp geliştirildiği ve üretildiği bir cazibe merkezi haline getirmek. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek. Bakanlık olarak hem bilim insanlarımızın hem iş insanlarımızın öneri ve taleplerinde ısrarcı ve cesur olmalarını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 2020 TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dünyanın gıptayla izlediği bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını ifade etti. Bakan Varank, "Hamdolsun bu istikrar döneminde milletimizin refahını arttırmakla kalmadık, ülkemizi ayakları yere sapasağlam basan küresel bir aktör haline getirdik. Öncülük ettiğiniz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. Müesses nizamların temelinden sarsıldığı, güç dengelerinin yeniden kurulduğu bu dönemi fırsata çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek" dedi.

Bakan Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında somut, gerçekçi ve çözüm odaklı yol haritaları hazırlandığını bildirdi. Varank, "Hedefimiz çok net, ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bilimin filizlendiği, çığır açıcı teknolojilerin tasarlanıp geliştirildiği ve üretildiği bir cazibe merkezi haline getirmek. Bu hedefi gerçek kılacak ekosistemi, akademi ve iş dünyasından paydaşlarımızla birlikte planlıyoruz. Aksi takdirde yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir olamayacağının farkındayız. Bu nedenle biz Bakanlık olarak, hem bilim insanlarımızın hem iş insanlarımızın öneri ve taleplerinde ısrarcı ve cesur olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Son yıllarda yaşanan bölgesel istikrarsızlıkların ve etkileri süren küresel salgının teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Varank, salgın sürecinde Türkiye'nin bilim ve teknolojinin öncülüğünde kendi kendine yetebilmenin en güzel örneklerini verdiğini belirtti. Tüm dünyanın peşinden koştuğu solunum cihazlarını Türk mühendislerin rekor bir sürede ürettiğini kaydeden Varank, "Yerli aşı ve ilaç çalışmalarını neticeye taşımak için bilim insanlarımız büyük bir özveriyle seferber olmuş durumda. Dünyanın dört bir yanından araştırmacılarımıza işbirliği teklifleri geliyor. Teknoloji alanında birçok Türk girişimi, küresel manada önemli başarılara imza atıyor. İşte bu tablonun arkasında son 19 yılda bilime ve teknolojiye yapılan yatırımlar var. Teknoloji geliştirme bölgelerinden, üniversite alt yapılarına, ar-ge ve tasarım merkezlerinden etkin teşvik ve destek mekanizmalarına kadar birçok imkan bilimin ve bilim insanlarımızın emrinde" diye konuştu.

TÜBİTAK'ın Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Türkiye'de e bilimsel gelişmeyi desteklemek, bilim insanlarını cesaretlendirmek, daha fazla bilim insanı yetişmesini ve yenilikçi fikir, Ar-Ge, buluş ve patentlerin artmasını sağlayarak toplumsal kalkınmaya öncülük etmek, bilimsel düşünceyi yaygınlaştırmak ve gençlere ilham vermek amacıyla düzenleniyor. 1965'den bugüne kadar 175 Bilim Ödülü, 87 Hizmet Ödülü, 509 Teşvik Ödülü, 17 Özel Ödül, 50. Yıl için 14 ödül ve 2019 yılına mahsus olmak üzere verilen 2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü ile birlikte toplam 803 bilim insanı ödüllendirildi. Bu yıl 55'incisi verilen 2020 Bilim Ödülleri her yıl olduğu gibi bu sene de objektif kriterlerle sahiplerini buldu.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve çok sayıda bilim insanı katıldı.

Son dakika haber | Bakan Varank: Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek
Son dakika haber | Bakan Varank: Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek
Son dakika haber | Bakan Varank: Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek
Son dakika haber | Bakan Varank: Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek

Mustafa Varank, Türkiye, Mevla, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Varank: 'Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı 2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı
Ölüm TikTok videosu çektiği sırada yakaladı! Genç kız kanlar içinde bulundu Ölüm TikTok videosu çektiği sırada yakaladı! Genç kız kanlar içinde bulundu         
17:23
Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı         
16:29
Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti         
16:00
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak         
15:27
İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme         
15:23
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı         
14:16
Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem! Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!         
13:48
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 17:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Bakan Varank: "Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei