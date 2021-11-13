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Son dakika haber: Bakan Varank: "Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var" - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Varank: "Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var"

13.11.2021 10:32

Son dakika gündem haberi... Bakan Varank: "Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var" Bakan Varank ve Sanayi Komisyonu'ndan TOGG'a ziyaret Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye'nin Otomobili...

Bakan Varank: " Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var"

Bakan Varank ve Sanayi Komisyonu'ndan TOGG'a ziyaret

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu ziyaret etti.

TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi. Komisyonun CHP'li Üyesi Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçerken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi sonrasında komisyon üyeleriyle birlikte Vadi'de bulunan TOGG'un Kullanıcı Deneyim Merkezi'ne (UserLab) geçti.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı. TOGG CEO'su Karakaş, Gemlik'teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek "Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa'ya yakın Kocaeli'ne yakın" dedi.

Daha sonra Varank ve beraberindekiler, TOGG'un C segment SUV'unu inceledi. Bakan Varank'ın davetiyle komisyonun CHP'li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG CEO'su Karakaş da Tarhan'ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

Bakan Varank, daha sonra Türkiye'nin en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un organize ettiği SAHA EXPO Fuarında incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, milletvekilleriyle beraber TOGG'u ziyaret ettiklerini ifade ederek "Orada bizzat arkadaşlarımızdan süreçle ilgili bilgi aldık. Türkiye'nin otomobili projesi şu anda hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

2022 yılının sonunda TOGG'un seri üretim bandından inmiş olacağını aktaran Varank, "Orada Sanayi Komisyonu'muzun farklı partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da bilgilendirme yaptık. Onlar da gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. Türkiye'nin otomobili projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyadaki ve Avrupa'daki en önemli oyunculardan biri olmasının yanı sıra otomotiv endüstrisinin dünyayla rekabet edebilir halde tutulması için mutlaka elektrikli ve otonom araçlarda da bir hamle yapılması gerektiğini belirten Varank, "İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız" dedi.

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu ve küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası oluşturma hedefiyle ortaya çıkan TOGG2un 2022'in son çeyreğinden banttan indirilmesin hedeflendiğini hatırlatarak, "Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak TOGG'un 2030 yılına kadar 5 farklı modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. TOGG, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Gemlik'te 1.2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek TOGG; elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil olmasıyla dikkat çekiyor" diye konuştu.

Teknik gezide, Bakan Varank ile birlikte TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyonun AK Partili üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Selma Kaplan Kıvırcık ile CHP'li Tahsin Tarhan, MHP'li Abdurrahman Başkan, İYİ Partili Ayhan Altıntaş ve bakan yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır yer aldı.

Son dakika haber: Bakan Varank: Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var
Son dakika haber: Bakan Varank: Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var
Son dakika haber: Bakan Varank: Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var
Son dakika haber: Bakan Varank: Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var
Son dakika haber: Bakan Varank: Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var
Son dakika haber: Bakan Varank: Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var
Son dakika haber: Bakan Varank: Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var
Son dakika haber: Bakan Varank: Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var
Son dakika haber: Bakan Varank: Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var

Türkiye, Enerji, TBMM, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Varank: 'Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var' - Son Dakika


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