Son dakika haber... Bakan Varank: Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınına güven artıyor
12.11.2020 10:07
Son dakika haber... SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylül ayında 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını belirterek, "Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınına güven artıyor" dedi.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylül ayında 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını belirterek, " Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınına güven artıyor" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip; 19,4 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık.Yatırım talebinin yüzde 73'ü imalat sektöründe. Ocak-eylül yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınına güven artıyor" dedi.
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