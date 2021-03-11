Son dakika haber... Bakan Varank: Xiaomi'nin fabrikasında üretilen telefonlar, Türkiye'de satılacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de test üretimine başlayan Oppo'nun ardından Xiaomi'nin İstanbul'daki fabrikasını da ziyaret etti. Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Varank, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye'de satılmaya başlayacak" dedi.

Bakan Varank, Xiaomi'nin akıllı telefon üretimi için test çalışmalarının devam ettiği İstanbul Avcılar'daki üretim tesisini ziyaret etti. Bakan Varank'a incelemelerinde Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, Salcomp Türkiye Müdürü David Chang, Salcomp Operasyon Yöneticisi George Deng ile Kontrolmatik CEO'su Sami Aslanhan eşlik etti. Fabrikadaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Özellikle global teknoloji firmalarının Türkiye'de akıllı telefon pazarına yatırım yapmaya başladıklarını daha önce konuşmuştuk. Tüm Türkiye'nin aslında merakla beklediği bir husustan bahsediyoruz. Xiaomi telefonlarının üretildiği ve önümüzdeki dönemde üretileceği Avcılar'daki fabrikayı ziyaret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Xiaomi bir global teknoloji firması. Şu anda marka olarak dünyada en üst sıralara tırmanan, dünyanın en güçlü firmaları arasında yer alan Çin menşeli bir firma. İşte Xiaomi artık telefonlarını Türkiye'de üretmeye başlıyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE SATILMAYA BAŞLAYACAK'Bakan Varank, firmanın genelde partnerlerle, ortaklarla üretim gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye'de seçtikleri üretici firma da Salcomp. Salcomp da yine tüm dünyada teknoloji alanında üretim yapan çok önemli bir global marka. İşte bugün burada bulunduğumuz fabrika aslında 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika. Burayı satın aldılar. Burada gördüğünüz şekilde modern bir şekilde fabrikayı yenilediler. 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapacaklar. Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik 'temiz oda' oluşturdular. Telefon üretimleri SKD ya da CKD'den başlayabiliyor. SKD, daha az parçanın montajla bir araya getirilmesi. CKD ise komponentlerin daha en baştan itibaren üretilip yerleştirilmesiyle yapılan bir üretim çeşidi. Global firmalar, Türkiye'ye gelerek CKD'den itibaren artık üretim yapmaya başlayacaklar. Burada Xiaomi telefonlarının üretim testleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlayacak. Bu senenin sonuna kadar da firma, CKD yatırımlarını tamamlamayı düşünüyor" diye konuştu. 2 BİN VATANDAŞA İSTİHDAM İMKANI

Bakan Varank, tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacağını kaydederek, "Tabii ki global teknoloji firmalarının Türkiye'ye yatırım yapmasından, Türkiye'ye ilgi göstermesinden oldukça memnunuz. Tabii ki onlara şu tavsiyede bulunuyoruz; Türkiye'ye geldiğinizde lütfen yerli tedarikçilerle de görüşmelerinizi yapın. Kendi tedarik zincirlerinize Türkiye'deki yerleşik tedarikçileri de katmaya çalışın ve elbette Türkiye'den ihracatı da hedefleyin. Türkiye önemli bir pazar. Özellikle akıllı telefon anlamında 10 milyonun üzerinde telefonun satıldığı bir pazar. Hem bu pazarda iddialı bir şekilde bulunmak hem de Türkiye'deki yaptıkları üretimle dünyaya bu telefonları satabilmek global markalar açısından önemli. İnşallah burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde yani yıllık 5 milyon telefon kapasitesine ulaşıldığında da 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak. Hem Xiaomi hem Salcomp'un temsilcileri benimle beraber. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar. İnşallah global teknoloji firmalarını Türkiye'ye daha fazla çekmek, beraber Türkiye'de ortaklıklarının önünü açmak için de biz hükümet olarak önümüzdeki dönemde desteklerimizi teşviklerimizi sürdüreceğiz. Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye'ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye'ye çekmeyi başaracağız" ifadesini kullandı.