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Son dakika haber... Bakan Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi Açıklaması

11.06.2021 13:33
Son dakika haber... Bakan Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye, güçlerine güç katmaya devam ettiklerini belirterek, "Yatırımcı iştahının artmasına yönelik önemli muafiyetler sağlarken altyapı kurulumu için de ciddi destekler veriyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye, güçlerine güç katmaya devam ettiklerini belirterek, "Yatırımcı iştahının artmasına yönelik önemli muafiyetler sağlarken altyapı kurulumu için de ciddi destekler veriyoruz." dedi.

Bakan Varank, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Sahası (YEKA GES-1) SCADA Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, dün de Ağrı'da ülkenin en büyük altın rezervlerinden birinin işletme tesisinin temelini attıklarını, milli gelire, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımları gündeme getirdiklerini söyledi.

Bugün temeli atılacak merkezin, Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin "beyni" niteliğinde olacağına işaret eden Varank, "Bir yanda devasa çorak bir alanda panellerle güneşten enerjisini alırken diğer yanda bu merkezde tüm bu teknoloji takip edilip müdahaleler yapılacak. Veri tabanlı kontrol ve izleme yaklaşımıyla ekipman kontrolünden üretim planlamaya, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar bütün sistemlere hükmeden bir yapı bulunacak. Burası sahip olduğu donanımlarla bir teknoloji merkezi görevini de üstlenecek." diye konuştu.

Varank, vatandaşların, aynı zamanda ihtişamlı bir mimari proje olan binayı ziyaret ederek yenilenebilir enerji ve enerjide verimlilik hakkında bilgi alırlarsa yapının bir turizm destinasyonu da olabileceğini bildirdi.

Türkiye'nin hem "istemezükçü" hem de "beceriksiz" zihniyet sebebiyle uzun yıllar ilerlemeden, kalkınmadan, küresel rekabetten hak ettiği payı alamadığını ifade eden Varank, birçok alanda yılların ihmal edilmişliklerini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin yollarını açtığını dile getirerek, "Son dönemde enerji alanındaki atılımlarımız da bu vizyonumuzun bir parçası. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, sürdürülebilir bir arz dengesi sağlamak ve en önemlisi de çevreci bir yaklaşımla yenilenebilir enerjide atılım yapmaya büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sertifikasyon ihtiyaçları doğrultusunda önemli adımlar attık"

Yaptıkları büyük çaplı yatırımlarla ülkenin dünyadaki pozisyonunu her yıl yukarıya taşımaya devam ettiklerine dikkati çeken Varank, şunları söyledi:

"Diğer bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye, güçlerine güç katmaya devam ediyoruz. Yatırımcı iştahının artmasına yönelik önemli muafiyetler sağlarken altyapı kurulumu için de ciddi destekler veriyoruz. Yenilenebilir enerji alanında şimdiye kadar 13 işletmenin Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmalarını destekledik. Yenilenebilir enerji projelerine kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla 229 milyon lira kaynak aktardık. TÜBİTAK, yenilenebilir enerji teknolojileri kapsamındaki 930 proje için 710 milyon liralık bütçe oluşturdu. Ayrıca kamu kurumları araştırma merkezlerinde de sektörü destekleyici nitelikte Ar-Ge projeleri yürütmeye devam ediyoruz."

Varank, bu alanda test ve sertifikasyon ihtiyaçları doğrultusunda milli servetin yurt içinde kalması için önemli adımlar attıklarına işaret ederek, "Bu bağlamda 5 milyon liralık yatırımla ülkemizin ilk akredite Fotovoltaik Modül Test Laboratuvarı'nı Gebze'de kurduk. İşletmelerimiz bu alandaki birçok testi artık yurt dışına gitmeden gerçekleştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Mevlana Kalkınma Ajansının destekleri sonucu bölgede yaklaşık 9,2 megavatlık kurulu güç oluşturdukları bilgisini veren Varank, Konya Karapınar Enerji Santrali için de destekleri sürdüreceklerini anlattı.

Varank, buradaki yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin bir kısmını da buradaki yatırımın ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenleyip şirkete tahsis ettiklerini dile getirdi.

"2022 sonuna kadar tamamlanacak"

Kalyon YEKA GES Projesi'nin bütüncül bakış açısı, entegre planlama ve yüksek teknolojili çıktı konseptinin dünyadaki en muazzam örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ağustosta Cumhurbaşkanımız ile beraber Kalyon Holdingin 400 milyon dolara mal olan hücre ve güneş paneli fabrikasının açılışını yapmıştık. O fabrika da bu entegre projede kullanılan güneş panellerini üretiyor, orası buranın bir tedarikçisi konumunda. Bugüne kadar toplam 227 megavat gücündeki panelin kurulumu tamamlandı yani burada elektrik üretimi başladı. Kalanı da inşallah 2022 sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bu sayede Karapınar GES, dünyada parmakla gösterilen santrallerden biri haline gelecek."

Varank, santralin uzaydan da görülebilen nadir santrallerden biri olduğuna dikkati çekerek, Göktürk ve İMECE uydularıyla santralin fotoğraflarını uzaydan çekeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin GES projeleriyle ve bu projelerin arkasındaki teknoloji üretimiyle önemli bir oyuncu haline gelmesini istediklerini ifade eden Varank, "Ankara'daki güneş paneli fabrikasının önümüzdeki aylarda devreye girecek ek yatırımlarla sadece buraya değil, hem Türkiye'ye güneş paneli tedarik etmesini hem de ihracata başlamasını istiyoruz." dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanında üretim seferberliği başlattık"

Varank, yürüttükleri politikalar ve sağladıkları destekler sonucu bugün kaynaklarını daha verimli ve doğru şekilde kullanabilen bir Türkiye olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye için stratejik öneme sahip enerjinin bir kısmını yerli ve milli imkanlarla üretiyoruz. Dünyayı felakete sürükleme potansiyeli olan küresel ısınmanın azaltılmasına yönelik önemli katkılar sağlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında her alanda bir üretim seferberliği başlattık. Organize sanayi bölgelerimizde ve yüksek teknolojili üretim üslerimiz olan endüstri bölgelerinde Türkiye'nin yarınları için yeni tesisler, yeni yatırımlar devreye giriyor. Karapınar GES gibi mega yatırımlara her fırsatta kapı aralıyoruz. Bu tesis, muazzam güneş enerjisi santrali ve modern SCADA merkeziyle temiz enerji devrimine göz kırpıyor. Burası enerjisini güneşten, bizse enerjimizi milletimize hizmet etmekten alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımımız hız kesmiyor, koşmaya devam ediyoruz."

Türkiye'nin Kovid-19 salgınına rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7, imalat sanayisinin yüzde 12,2 büyüdüğünü hatırlatan Varank, "İstatistikler kağıtta ancak gerçekler işte burada, bu tesislerde, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış fabrikalarımızda. Gelin görün ki muhalefet, çatlak sesli bir koro halinde bu kanlı canlı tesisleri yok hükmünde sayıyor, yapılan yatırımları küçümsüyor, üretim verilerini hiçe sayıyor, ihracatı görmezden geliyor. Onlar görmüyor diye bu yatırımlar, bu tesisler, bu icraatlar yok olmuyor. Artık her alanda kendine güvenen bir Türkiye var. Enerjideki atılımlarıyla, sanayideki yatırımlarıyla, teknolojideki hamleleriyle geleceği takip eden değil, geleceğe yön veren bir Türkiye var." diye konuştu.

Son dakika haber... Bakan Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika


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