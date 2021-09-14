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Bakan Yanık: "9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl faaliyete geçmesi için çalışma başlattık" - Son Dakika

Bakan Yanık: "9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl faaliyete geçmesi için çalışma başlattık"

14.09.2021 10:46
Bakan Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 127 olan Gündüz Yaşam Merkezi sayısını arttırmak için çalışma başlattıklarını belirterek, 9 Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl faaliyete geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 127 olan Gündüz Yaşam Merkezi sayısını arttırmak için çalışma başlattıklarını belirterek, 9 Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl faaliyete geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu belirterek, 76 ilde toplam 127 adet Gündüz Yaşam Merkezi'nin hizmet verdiğini açıkladı. Yanık, 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin daha bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Bakan Yanık, Gündüz Yaşam Merkezlerinin engelli bireylerin öncelikli olarak aileleri yanında yaşamını sürdürmesi esası çerçevesinde önemli bir işleve sahip olduğunu belirterek, "Temel amacımız, engelli birey bulunan ailelerin bütünlüğünü korurken, engellilerin de sosyal hayata daha aktif katılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZLERİ MODELİNİ YAYGINLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Gündüz Yaşam Merkezlerinin 2018 yılından itibaren ülke genelinde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bu yıl itibarıyla 76 ilde toplam 127 Gündüz Yaşam Merkezimizle gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Mersin, Kars, Yalova ve İstanbul'da 2 tane olmak üzere toplam 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gündüz Yaşam Merkezleri modelini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Yanık, Gündüz Yaşam Merkezlerinde engellilerin engel gruplarına ve yaş gruplarına göre oluşturulan etkinlik salonlarında merkezde görevli usta öğreticiler, mesleki personel ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandığını söyledi. Yanık, bunun yanında engellilerin tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru ve benzeri aktiviteler ile fiziksel rehabilitasyon amacıyla hidroterapi imkanlarından yararlandırıldığını ifade etti.

GÜNDÜZ BAKIM HİZMETİ NEDİR?

Gündüz bakım hizmeti, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirildi. Ülke genelinde faaliyet gösteren 127 Gündüz Yaşam Merkezi'nde, zihinsel, bedensel engelliler, otizmli bireyler olmak üzere ilin ihtiyaçları kapsamında farklı engel gruplarına gündüz bakım hizmeti veriliyor. Gündüz bakım hizmeti kapsamında engelli bireyler Gündüz Yaşam Merkezlerinden haftada 40 saate kadar yararlanabiliyor. Gündüz Bakım Merkezlerinde öz bakım becerilerinin kazandırılması, müzik, resim, el sanatları gibi uygulamalar yapılıyor. Merkezlerde yürütülen hizmetlerle engelli bireylerin zihinsel ve duyusal olarak desteklenerek günlük yaşam becerilerinin korunması ve

engelliliğin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması amaçlanıyor. Aynı zamanda engelli ailelerine yönelik danışmanlık, rehberlik hizmetleri ile dayanışma ve bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor. Gündüz Yaşam Merkezlerinde geçici yatılı bakım hizmeti sağlanmıyor.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Bakan Yanık: 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl faaliyete geçmesi için çalışma başlattık

Yevgeniy Ziniçev, Derya Yanık, Engelli, Müzik, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: '9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl faaliyete geçmesi için çalışma başlattık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl faaliyete geçmesi için çalışma başlattık" - Son Dakika
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