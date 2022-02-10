Son dakika haberi... İki bakanlığın iş birliğiyle çocuklara yönelik sosyal hizmetler revize edilecek - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak yürütülecek, " Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi" ile çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin revize edileceğini bildirdi.

Yanık, yazılı açıklamasında, çocukların bakımı, korunması, çocuk işçiliğinin ve erken evliliklerin önüne geçilmesi amacıyla sosyal hizmet modellerinin revize edileceği ve özel izleme sistemlerinin oluşturulacağı yeni projenin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Sivil toplum örgütleriyle iş birliğinin geliştirileceğini belirten Yanık, çocuk bakım hizmetlerine ulaşılabilirliğin artırılmasının ve bu hizmetlerin ortak standarda bağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi" ile çocuk bakım ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesi, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi, korunmasız durumdaki çocukların saptanması, rehabilitasyonu ve bakımlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Yanık, sivil toplum örgütleriyle eş güdümün artırılacağını ifade etti.

Bakan Yanık, bu doğrultuda çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik ve çocukların korunması konularında toplumsal farkındalığın artırılması çalışmalarına ağırlık verileceğini, bilinçlendirmeyi hedefleyen materyal ve kamu spotları hazırlanacağını anlattı.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak

Proje kapsamında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik özel çalışma yürütüleceğini ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın, çocukluklarını yaşlarının gerektirdiği gibi yaşayabilmeleri, eğitim ve oyun haklarından geri kalmamaları için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak. Çocuk işçiliğini izleme konusunda ulusal bir çalıştay planlanacak ve bu konudaki çalışmalardan elde edilecek veriler ışığında yeni bir hizmet modeli geliştirilecek. Çocuk işçiliği ile mücadele eden personelimizi eğitimlerle destekleyeceğiz."

Yanık, çalışmalarla çocuk bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik standartlar ve araçlar geliştirileceğini, çocuk bakım kuruluşlarında istihdamla ilgili kalifikasyon kriterlerinin revize edileceğini ve çocuk koruma ve bakım personeli için çevrim içi eğitim programları düzenleneceğini belirtti.

Engelli çocuklara özel sistem geliştirilecek

Çocuk bakım ve koruma hizmetleri kapsamında engelli çocuklara yönelik bakım hizmetinde iyi uygulama örneklerinin araştırılacağını dile getiren Yanık, bu çocukların kuruluşlardaki bakımı konusunda izleme ve değerlendirme sistemi geliştirileceğini ifade etti.

Çalışmalar tamamlandığında "Bütünleşik Çocuk Bakım Kuruluşu Modeli" oluşturulmasının ve pilot uygulamaya geçilmesinin hedeflendiğini aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Savunmasız durumdaki çocuklara yönelik yeni hizmet modelleri oluşturulmasını hedefliyoruz. Bakanlığımızın çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten mobil ekiplerine yönelik eğitim programları hazırlayacağız. İçinde bulunduğu koşullar nedeniyle sosyal risklerle karşı karşıya olan çocuklarımızı korumak ve çocuk işçiliğini önlemek amacıyla sosyal destek modelleri hazırlayacağız. Ayrıca bu destek modellerinin uygulanmasına yönelik eğitimler düzenleyeceğiz ve rehber hazırlayacağız."