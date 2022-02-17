Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırlatmış olduğu animasyon filminin izlenmesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye gelişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Yanık: 'Bizim değerlerimiz insanı insanın şifası olarak görüyor' - Son Dakika