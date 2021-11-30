Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Sivil Toplum Buluşmaları"nda konuştu: (2) - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sivil Toplum Buluşmalarımız sonucunda belirlediğimiz ortak hususlar ile bakanlığımız hizmetlerinin tamamını kapsayan ilk Sivil Toplum Vizyon Belgemizi 2022 yılı başında hazırlamış olacağız." dedi.

Yanık, başkanlığını yaptığı "Sivil Toplum Buluşmaları" toplantısında, Türkiye'nin göç akınlarının başladığı günlerden itibaren tamamen insani sebeplerle, özellikle eğitim, sağlık gibi konularda vatandaşlarına sağladığı imkanları sığınmacılara da sunabilmek için elini taşın altına koyduğunu söyledi.

Bu çabalarının uluslararası toplum tarafından da desteklenmesi yönündeki çağrılarının neticesi olarak AB ile Türkiye arasında anlaşmalar imzalandığını anımsatan Yanık, şöyle konuştu:

"Bu anlaşmalar kapsamındaki nakdi yardım bağlamında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüz, üç önemli proje yürütmektedir. Birincisi, sığınmacıların, gıda, yakıt, kira gibi temel ihtiyaçlarının aylık nakit desteğiyle karşılanmasını sağlayan, AB tarafından fonlanan en yüksek bütçeli insani yardım projesi olan Acil Sosyal Güvenlik Ağı'dır. Bu proje kapsamında her ay Kızılay Kart ile ihtiyaç sahiplerine düzenli nakit akışı sağlıyoruz. Aynı zamanda 2016'dan bu yana bakanlığımızın, Türk Kızılay ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu iş birliğinde sürdürdüğü çalışmayla Türkiye'de yaşayan 1,8 milyondan fazla sığınmacının temel ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Kovid-19 salgını koşullarında program faydalanıcılarının dışında kalan sığınmacıların sosyal yardıma olan ihtiyaçlarını göz önüne aldığımızda sosyal uyum yardımı faydalanıcılarını fonlarla desteklenmesi gerektiği açıktır."

"706 bin 67 sığınmacı çocuk şartlı eğitim yardımından faydalandı"

Yanık, ülkeye sığınan çocuklara yönelik de proje hazırladıklarını anlattı.

Türk çocukları için 2003 yılından bu yana uyguladıkları Şartlı Eğitim Yardımı'nı 2017'den beri Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ortaklığında Türkiye'de geçici ve uluslararası koruma altında yaşayan çocukları da kapsayacak şekilde genişlettiklerini aktaran Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje kapsamında her iki ayda bir, ana sınıfı ile 12. sınıf arasındaki öğrencilere, okullarına düzenli devam etmeleri koşuluyla yine Kızılay Kart aracılığıyla maddi yardım yapmaktayız. Projeyle Eylül 2021 tarihli verilere göre 706 bin 67 sığınmacı çocuk, en az bir kez Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yararlanmıştır. Eğitim hayatına sekte vurabilecek kültürel nedenleri bertaraf edebilmek için kız çocukları için ödeme miktarını erkek çocuklarınkinden, 9-12 sınıf arasındaki yardımları da daha küçük sınıflarınkinden biraz daha fazla tutmaya özen gösteriyoruz. Kayıp bir kuşağın önlenmesi için elzem olarak gördüğümüz bu projenin 2022 sonrasında da fonlanmaya devam etmesi için sadece sığınmacılar için değil tüm dünyanın geleceği için önem arz ettiğini de muhataplarımıza her fırsatta anlatıyoruz. Çocuğa yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır anlayışımızı muhataplarımıza ifade ediyoruz."

"86 bin 893 hane, 353 bin 155 kişiye nakit yardım ulaştı"

Yanık, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kapsamında Temmuz 2021'de uygulamaya başladıkları nakit yardımı projesi hakkında bilgiler verdi.

Bakanlığın, AB'nin ülkedeki en kırılgan yabancıların desteklenmesi amacıyla doğrudan hibe yoluyla desteklediği bu projeyi Türk Kızılay ile yürüttüğünü anlatan Yanık, şunları ifade etti:

"Nakit yardım projesinden, kırılganlık faktörü içermesinden dolayı engellilik, yaşlılık ve tek ebeveyn olmak gibi istihdama yönlendirilemeyecek durumda olan kişiler yararlanmaktadır. Yine Kızılay Kart aracılığıyla ilettiğimiz nakit yardımını Ekim 2021 tarihindeki dördüncü ödeme dönemi itibarıyla 86 bin 893 hane, 353 bin 155 kişiye ulaştırmış bulunuyoruz. Tüm bu yardımlar sayesinde Türkiye'de yaşayan yaklaşık 1,9 milyon yararlanıcı temel ihtiyaçlarını ve okula giden çocuklarının eğitim giderlerini karşılamıştır. Program faydalanıcılarının dışında kalan sığınmacıların sosyal yardım ve uzun vadeli sosyoekonomik önlemlere ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında uluslararası destekle projelerin devamının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda fonların arttırılarak devamının elzem olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu da nitekim uluslararası kuruluş temsilcileri muhataplarımızla görüştüğümüz her fırsatta kendilerine çok açık bir biçimde ifade ediyoruz. Geldiğimiz noktada ortaya çıkan tablo, sosyal hizmetlerimizin, vatandaşlarımızın ötesinde ülkemize sığınan korunmasız insanlara da ulaştığını bize göstermektedir. Bizim hizmet anlayışımız dil, din, ırk, renk gibi özelliklerin çok ötesinde, bir insani duyarlılığı kapsadığı için söz konusu durum bizim için bir iftihar tablosudur. Bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum."

"Bakanlığımız sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerine kulak vermeye hazır"

Yanık, kampları ziyaretinde sığınmacıların dualarını ve kendilerine karşı büyük bir teşekkür duygusuyla dolu olduklarını gördüğünü ifade etti.

Yardım çalışmalarının ciddi planlamalar gerektiren profesyonel bir alan olduğunu vurgulayan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda bakanlığımız sosyal hizmet alanındaki çalışmalarının niteliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak adına sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerine kulak vermeye her zaman hazır. Nitekim bu toplantı da zaten bu amaca matuf olarak düzenleniyor. Benzer şekilde sizlerin de bizlerden beklediği yardım ve destekler hususunda iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sivil toplum ruhunu canlandırmak ve sosyal hizmetler alanında güçlenmemizi sağlamak adına ortak akıl ve bütüncül bir bakış açısıyla hareket etmemizin faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Vatandaşlarımızın güncel ihtiyaçlarını tespit etme noktasındaki tecrübeleriniz kadar sosyal politika üretme konusundaki stratejik yaklaşımlarınız da bizim için çok kıymetli. Devam edecek odak grup çalışmalarımızda yapacağımız istişarelerle sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi dinleyerek fikir alışverişinde bulunacağız."

Toplantı çıktıları değerlendirilecek

Yanık, toplantıda alınacak görüş ve önerileri raporlayacaklarını, daha sonra bu anlamdaki vizyon belgelerinin şekillenmesinde içerik olarak da ayrıca kullanacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sivil Toplum Buluşmalarımız sonucunda belirlediğimiz ortak hususlar ile bakanlığımız hizmetlerinin tamamını kapsayan ilk Sivil Toplum Vizyon Belgemizi 2022 yılı başında hazırlamış olacağız. Bu belge doğrultusunda oluşturacağımız eylem planı, bakanlığımız ve sivil toplum arasındaki iş birliğini çok daha güçlü hale getirecek ve yine sizlerin katılımlarıyla hayata geçirilecek eylemleri kapsayacaktır. Devam eden süreçte istişare toplantılarımız için düzenli bir işleyiş belirleyeceğiz ve bu çalışmalarımıza bakanlığımızın kalıcı politikaları arasında yer vereceğiz. Güçlü bir gelecek, öncü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız. Tahmin ediyorum hepimiz bunun üzerinde mutabık kalırız. İnsanların refahı ve mutluluğu adına sunduğumuz bütün hizmetlerin yeryüzünde iyiliğin çoğalması ve insani değerlerin güçlenmesine katkı sunması adına birer ilham kaynağına dönüşmesini diliyoruz. Bu toplantının bizim için sadece bakanlık çalışmalarını şekillendirmekte değil, o da kuşkusuz çok önemli ama bir ortak tutum belirleme, bu milletin vicdanını, bu milletin merhametini, bu milletin mazluma uzattığı eli göstermek açısından da çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

(Bitti)