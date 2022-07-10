Son dakika haber... Bakan Yanık: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapacağız - Son Dakika
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Son dakika haber... Bakan Yanık: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapacağız

10.07.2022 14:51
Son dakika haber... Bakan Yanık: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapacağız

Edinilen son dakika gelişmesine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da yoğun yağışlardan evleri hasar gören ve selden etkilenenlere ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da yoğun yağışlardan evleri hasar gören ve selden etkilenenlere ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Derya Yanık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Yanık: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Yanık: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapacağız - Son Dakika
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