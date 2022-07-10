Son dakika haber... Bakan Yanık: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da yoğun yağışlardan evleri hasar gören ve selden etkilenenlere ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.