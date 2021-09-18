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Son dakika haber... Bakan Yanık: Kamuda 46 bin 127 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Yanık: Kamuda 46 bin 127 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik

18.09.2021 11:31
Son dakika haber... Bakan Yanık: Kamuda 46 bin 127 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik, System.String[]

Son dakika haberler: AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "16 Eylül 2021 Perşembe günü yaptığımız 278 atama ile kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını 46 bin 127'ye ulaştırdık" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "16 Eylül 2021 Perşembe günü yaptığımız 278 atama ile kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını 46 bin 127'ye ulaştırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ile 'Gazi' unvanı verildiğini anımsattı. Bundan dolayı 19 Eylül'ün 'Gaziler Günü' olarak kutlandığını belirten Yanık, şehit ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakarlığa minnet duyduklarını, onların haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ifade etti. Bakan Yanık, Bakanlık tarafından şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sağlanan imkanlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kamuda istihdam, ulaşım, eğitim, barınma, elektrik-su faturalarında indirim destekleri sunduklarını anlatan Bakan Yanık, psikososyal desteğe de ayrıca önem verdiklerini vurguladı.

'KAMUDA 46 BİN 127 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZI İSTİHDAM ETTİK'Bakan Yanık, kamuda istihdam imkanına ilişkin, "2002 yılında şehit yakınlarımız için 1 kişilik olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. Gazi ve gazi yakınlarımız gibi vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının malullerine de 1 istihdam hakkı getirdik. İstihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002'ye kadar 6 bin 315, 2002'den 2014 yılına kadar da 10 bin 187 şehit yakını, gazi veya gazi yakınımızın kamuda istihdamı İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Atama yetkisinin bakanlığımıza geçtiği 2014'ten itibaren ise 29 bin 347 şehit yakını, gazi veya gazi yakınımızı, vazife malulü veya vazife malulü yakınımızı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettik. 16 Eylül 2021 perşembe günü yaptığımız 278 atama ile kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını 46 bin 127'ye ulaştırdık" dedi.FAİZSİZ KONUT KREDİSİŞehit yakınları ve gazilerin bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı bulunduğunu anlatan Bakan Yanık, 2021 yılı için bu kredi miktarının 177 bin lira olarak belirlendiğini bildirdi. Gazilere sıra tahsisli kamu konutlarında ek 40 puan verildiğini belirten Bakan Yanık, ayrıca evde kullanılan elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulandığını ifade etti. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına üniversitelerde açıköğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğretim ücreti muafiyeti sağlandığını da kaydeden Bakan Yanık, "Şehit ve gazilerimizin çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerine önem veriyoruz. Şehit ve gazi çocuklarımız, özel ortaöğretim kurumlarının yüzde 3'lük ücretsiz eğitim kontenjanından yararlanabiliyorlar. Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri bizim hassas olduğumuz bir konudur. Düzenli ziyaretlerle onlara psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda 2017 yılından bugüne kadar 152 bin 8'i gazi olmak üzere, 296 bin 507 şehit yakını ve gazimizi evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettik" diye konuştu.ÜCRETSİZ ULAŞIM

Bakan Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ulaşım desteği de verildiğini kaydetti. Şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının, gazilerin, gazi eşlerinin ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının ücretsiz seyahat hakkı bulunduğunu ifade eden Yanık, toplam 197 bin 367 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının bu haktan yararlandığını bildirdi.


İstihdam, Atama, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Yanık: Kamuda 46 bin 127 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Yanık: Kamuda 46 bin 127 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik - Son Dakika
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