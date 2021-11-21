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Bakanımız Yanık: "Çocuklar Güvende Projesiyle Risk Altındaki 76.800 Çocuğumuzu Takip Ediyoruz" - Son Dakika

Bakanımız Yanık: "Çocuklar Güvende Projesiyle Risk Altındaki 76.800 Çocuğumuzu Takip Ediyoruz"

21.11.2021 11:52
Bakanımız Yanık: "Çocuklar Güvende Projesiyle Risk Altındaki 76.800 Çocuğumuzu Takip Ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, koruma kararı kaldırılarak ailesine teslim edilen, suça sürüklenen, ihmal edilen, sokakta çalıştırılan veya diğer nedenlerle risk altında bulunan çocukların, "Çocuklar Güvende" projesi kapsamında uzmanlardan oluşan mobil ekipler tarafından izlendiğini...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, koruma kararı kaldırılarak ailesine teslim edilen, suça sürüklenen, ihmal edilen, sokakta çalıştırılan veya diğer nedenlerle risk altında bulunan çocukların, "Çocuklar Güvende" projesi kapsamında uzmanlardan oluşan mobil ekipler tarafından izlendiğini ve sosyal hizmet modelleriyle desteklendiğini belirtti

Bakan Yanık, çocukların önlenebilir risklerden korunması ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Bakanlığın koruyucu ve önleyici hizmet modelleri uyguladığını ifade etti.

Bu çerçevede 2 yıl önce "Çocuklar Güvende" projesi başlatıldığını kaydeden Bakan Yanık, sosyal hizmet modellerinden yararlanmış çocuklar başta olmak üzere farklı nedenlerle risk altındaki çocukların ve ailelerinin uzman ekipler tarafından düzenli aralıklarla izlenerek, durumlarına uygun destek sağlandığını belirtti.

"Çocuklar Güvende projesiyle risk altındaki 76. 800 çocuğumuzu takip ediyoruz. " diyen Bakan Yanık, izlenen çocuklardan 17. 196'sının Çocuk İlk Kabul Birimlerine kabulden hemen sonra kuruluş bakımına gönderilmeden, sosyal hizmet modelleri ile takipleri yapılmak üzere ailelerine teslim edilenlerden oluştuğunu kaydetti.

11. 493 çocuğun bir süre Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kaldıktan sonra aileye yönelik destekleyici çalışmalar yapılarak koruma kararlarının kaldırılıp ailelerinin yanına dönmelerinin sağlandığını aktaran Bakan Yanık, devlet koruması altındaki 12. 195 çocuğun aile yanında bulunan kardeşlerinin okula devam edip etmediğinin ve okul başarılarının da takibe alındığını vurguladı.

Bakan Yanık, izlenen çocuklardan 15. 063'ünün ise farklı nedenlerle karşı karşıya kaldıkları riskleri önleyici sosyal hizmet modelleri ile desteklendiğini ifade etti.

Çocukları koruyucu ve önleyici hizmetler

Çocukların sağlıklı gelişimlerini destekleyecek ortam yaratılmasına öncelik verdiklerini ve bu doğrultuda sosyal hizmet modelleri oluşturulduğunu dile getiren Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar Güvende projesiyle korunma kararı kaldırılarak ailesine teslim edilen, sokakta çalıştığı belirlenen, suça sürüklenen, cezaevinde kalmış veya diğer nedenlerle risk altında bulunan çocuklarımıza yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu durumdaki çocuklarımızın bulunduğu hanelere mobil ekipler tarafından düzenli ziyaretler yapılarak çocuğun ve ailesinin sosyal çevresi, sosyoekonomik koşulları ve çocuğun okula devam etme durumu inceleniyor.

Ayrıca çocuklar suça sürüklenme, sokakta çalışma, ihmal ve istismar gibi riskler açısından uzmanlar tarafından takip ediliyor. Gerektiğinde bu çocuklarımıza yönelik ilgili mahkemeden koruyucu ve destekleyici tedbir kararları talep ediliyor. Çocuklarımız sosyal inceleme raporları ile tespit edilen risklere karşı bakım, danışmanlık, eğitim veya sağlık tedbiri kararlarıyla uzman meslek elemanları tarafından takibe alınıyor. "

Bakan Derya Yanık, çocuklara ve ailelerine ihtiyaçları doğrultusunda Sosyal Ekonomik Destek (SED) ve Aile Danışmanlığı hizmeti verildiğini hatırlatarak, sunulan hizmetleri ve destekleri şöyle anlattı:

"Çocuklarımız ve aileleri istihdam, sosyal yardım ve sosyal-sportif aktivite ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla İŞKUR, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü gibi kuruluşlara yönlendiriliyor. Bu kuruluşlar tarafından verilen hizmetlerle bir yandan ailelerin ihtiyaçları karşılanırken diğer yandan çocukların spor kurslarına ve çeşitli faaliyetlere katılması sağlanıyor.

Bakanlığımızın sunduğu koruyucu hizmetler, çocuklarımızın ve ailelerinin risk durumlarına karşı bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi için yapılan eğitim, sağlık, danışmanlık gibi çalışmalardan oluşuyor. Bu amaçla il müdürlüklerimizde oluşturulan Mobil Ekipler tarafından 81 ilde farklı risk gruplarındaki çocuklarımızın ihtiyaçları tespit edilerek, karşılanıyor. "

Bakanımız Yanık: Çocuklar Güvende Projesiyle Risk Altındaki 76.800 Çocuğumuzu Takip Ediyoruz

Derya Yanık, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakanımız Yanık: 'Çocuklar Güvende Projesiyle Risk Altındaki 76.800 Çocuğumuzu Takip Ediyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanımız Yanık: "Çocuklar Güvende Projesiyle Risk Altındaki 76.800 Çocuğumuzu Takip Ediyoruz" - Son Dakika
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