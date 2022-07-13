Son dakika haber | Bakan Yanık'tan, 15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakan Yanık'tan, 15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama Açıklaması

13.07.2022 16:00
Son dakika haber | Bakan Yanık'tan, 15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası vatandaşlardan şartlı bağış olarak toplanan yaklaşık 310 milyon liranın, nemalandırılarak Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı aracılığıyla 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere her ay düzenli...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası vatandaşlardan şartlı bağış olarak toplanan yaklaşık 310 milyon liranın, nemalandırılarak Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı aracılığıyla 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere her ay düzenli destek ödemeleriyle dağıtıldığını bildirdi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un yaklaştığı günlerde, şehit yakını ve gaziler için vatandaşların yaptığı bağışlarla ilgili bazı hesaplardan "yalan bir algı"nın pekiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Halkın milli duygularını istismar ederek söylenen yalanı sürekli ortaya süren bu odaklara bir senedir konuyu tek tek anlatmaya çalıştıklarını belirten Yanık, söz konusu kişilerin konuyu muhtemelen anladıklarını ama bunun, ürettikleri yalanı yeniden yaymalarına engel olmadığını vurguladı.

Bakan Derya Yanık, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"15 Temmuz'da vatandaşlarımızdan şartlı bağış olarak toplanan yaklaşık 310 milyon lira nemalandırılarak (ve neması da hak sahiplerine ödenmek suretiyle) Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfımız aracılığı ile 15 Temmuz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize her ay düzenli destek ödemeleri ile dağıtılmaktadır. Temmuz 2022 ödemesinde toplam 7 milyon 748 bin lira ödeme yapılmıştır. Yönetim Kurulunda alınan karara istinaden 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı için verilen ikramiye, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü, Kurban Bayramı ikramiyesi ise 7 Temmuz 2022 Perşembe günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştır. Bu iki destek ödemesi toplam 13 milyon 708 bin lira olmuştur. Yani sadece temmuz ayında şartlı bağışlardan yapılan destek ödemesi 21 milyon 456 bin liradır. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Beşiktaş patlaması ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ve gaziler için toplanan şartlı bağışlardan kendilerine bugüne kadar 157 milyon 994 bin 370 lira destek ödemesi yapmıştır."

Sosyal medya yasasının, bu dezenformasyon ortamında son derece elzem olduğuna dikkati çeken Yanık, milletin, kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyerek asıl bilgiye ulaşmak için gayret etmesi gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Derya Yanık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Yanık'tan, 15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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