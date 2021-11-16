Üye Girişi
Son dakika haber... Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk

16.11.2021 18:44
Son dakika haber... Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Son dakika gelişmesine göre Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulundukAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in görüntülerini medyaya sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Bakan Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de ne kadınlar, ne de aileleri savunmasız değildir, aksini düşünenler adalet karşısında hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

Haber:  ANKARA,


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Başak Cengiz, Derya Yanık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'a çağırmadığı Yusuf Yazıcı'dan beğeni yağmuruna tutulan paylaşım 18:40 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'a çağırmadığı Yusuf Yazıcı'dan beğeni yağmuruna tutulan paylaşım Son karar Fatih Terim'e kaldı! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirim yapmaya hazır 18:28 Son karar Fatih Terim'e kaldı! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirim yapmaya hazır Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun 18:24 Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti 17:51 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı

Son Dakika Haberleri
18:40 Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi
18:29 İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan zam yapıldı
18:28 Son karar Fatih Terim'e kaldı! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirim yapmaya hazır
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kez okuduğu "Ey Sevgili" şiiri öksüz kaldı
18:25 Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu
18:24 Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
17:58 Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi
17:50 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
17:49 Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor
17:29 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi         
18:40
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan zam yapıldı İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan zam yapıldı         
18:30
Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu         
18:25
Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi         
17:58
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı         
17:37
Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı         
17:09
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 18:50:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement