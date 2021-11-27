Üye Girişi
Bakan Derya Yanık, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Derya Yanık, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

27.11.2021 16:48
Bakan Derya Yanık, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Samsun ziyareti kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Samsun ziyareti kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Burada bakanlık ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Yanık, İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz olayında kamuoyuna yansımaması gereken görüntüleri sızdıran kişilerle ilgili açıklamada bulundu.

Cinayet görüntülerinin sızması hakkında konuşan Bakan Yanık, "Şiddetle mücadele noktasında yasama kısmında yargı ile alakalı biz aynı zamanda hak savunuculuğu yapan bir bakanlığız. Şiddet vakası meydana geldiğinde mağdur ya da bir can kaybında mağdurun ailesi adına davalara müdahil oluyoruz. Davaları da doğrudan doğruya bir taraf olarak takip ediyor, faillerin hak ettikleri cezayı almaları içinde infazlarının sağlanması için de çabalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu devam edecek. Bu anlamda olabilecek tüm hukuki imkanları; bunun son örneği Başak Cengiz cinayeti. Hepimizi çok derinden yaralayan bir mesele. Orada sadece davaya bekleme aşaması değil aynı zamanda o görüntülerin hiç kamuoyuna sızmaması, yansımaması gereken görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Görev ve sorumluluk ihmali olan başka kişiler varsa onlarla alakalı da suç duyurusunu yapacağız. Davayı da ayrıca takip edeceğiz. Bir şekilde davaya müdahil olmak değil, o davanın gerçekten bir avukatı olarak, müdafi olarak elimizden gelen her türlü çabayı bakanlık olarak şiddet mağdurları lehine göstereceğiz ve göstereceğiz" dedi.

Bakanlığın kurumlarına sığınan kadınların yüzde 46'sının şiddetten korunmak için başvurduğuna değinen Bakan Yanık, "Bir taraftan işin şiddet ve şiddetle mücadele kısmını bir taraftan da kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda güçlenmeleri ile ilgili çalışmalarımız var. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele noktasında bizim bakanlık olarak ana çalışma muhatabı biziz. Bununla ilgili 2 temel ayrım yapabiliriz. Birisi; yasal düzenlemelerin oluşması, mevzuat oluşması kapsamındaki çabalar. Geçmişten bugüne devam eden yasalar işin yasama tarafı. Öbür taraftan korunma ve bakım hizmetinin sağlanması. Bunu da Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi ile Kadın Konuk Evlerimiz, burada hem barınma hem de korunma ihtiyacı olan kadınlarımıza fiziki şartları sağlamış oluyoruz. Önümüzdeki süreçte ihtisasla çalışmamız devam ediyor. Yani bizim kurumlarımıza müracaat eden kadınlarımızın yaklaşık yüzde 54'ü sadece barınacak yeri olmadığı için gelenler. Bunlar şiddet gibi konulardan başvuranlar değiller. Bir şekilde akut bir dönem oluşmuş ve bir barınacak yere ihtiyaçları var. Ama geri kalan kısım (yaklaşık yüzde 46'sı) şiddetten korunmak için gelenler. Bunların da kendi içinde ayrı grupları var. Bir kısmı daha hafif bir süreç takip ettiğimizde normal hayatına dönebilecek ama bir kısmı çok ağır vakalar. Bunlar ciddi anlamda gizlilik içeren hayati tehlike altında olan ve tümüyle izole ederek korumamız gereken kadınlar ve çocuklar var. Dolayısıyla bu ağır güvenlik tedbiri alınması gereken grupları ayırarak diğerlerini daha hafif şartlar içerisinde daha çabuk entegre olabilecekleri fiziki mekanlarda güvenlik tedbirini daha ağır almamız gerekenleri de ayrıştırarak bir çalışma yapıyoruz. Bunun için de pilot bölgelerde başladık devam ediyoruz" diye konuştu.

"Şiddete karşı mücadele ile sosyal ve ekonomik düzeylerinin arttırılması konusu önemli" diyen Yanık, ayrıca bakanlık çalışmaları hakkında ise şunları söyledi:

"Bunun için istihdam noktasında onlara rehberlik yapıyoruz. Sosyal hayata, ekonomik hayata, siyasal hayata katılmaları noktasındaki engellerin ortadan kaldırılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kadın Kooperatifçiliğinin Geliştirilmesi Projemizi çok önemsiyoruz. Başarılı bir şekilde yürüyor. Burada eğitim durumu ilköğretim düzeyinde olan ya da çok iyi olmayan herhangi bir şekilde istihdam bandına dahil olmamış ve ancak ev eksenli üretim yapabilen, nedir ev eksenli üretim; salça, tarhana, bulgur gibi temel şeylerden bahsediyorum. Bunun dışında üretim kabiliyeti olmayan kadınlarımıza ev eksenli ürünlerini pazarlama ve bunu ekonomiye dönüştürme imkanı sağlıyoruz. Kooperatifçilik çalışmamız sonrasında 400'ün üzerinde kooperatif kurulmasına destek olduk. Kooperatif üyelerinin sayısının artmasına vesile olduk. Bu projeyi Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte yapıyoruz. 3 bakanlık ortak proje yapıyoruz. Oldukça küçük ev eksenli üretim yapan kadınlarımız şimdi ihracata başladı. Bazı yerlerde ihracatlar yapılıyor. Ev temizliğine gidip kazandığı 80 TL ile mantar üretimine başlayıp, işletme kurmak için kredi bulunmasını isteyenler var. Buna benzer çok etkileyici ve güzel anlar var. Biz bunların koordinasyonunu, eksiğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını kurumlarla işbirliği yaparak sağlıyoruz. Biz bu anlamda finans sağlayacak merkez değiliz. Kurumlarla işbirliklerini sağlıyoruz. "

Bakan Derya Yanık, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Derya Yanık, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Derya Yanık, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Derya Yanık, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Mustafa Demir, Başak Cengiz, Derya Yanık, Samsun, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakan Derya Yanık, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece 19:28 Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece "Bayılıyorum" dedi Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı 18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı 17:14 Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına 11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

Son Dakika Haberleri
19:27 Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece "Bayılıyorum" dedi
19:19 Bakan Koca'dan Meral Akşener'in sözlerine tepki
18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
18:15 Kılıçdaroğlu'nun "Mitingimizi yapacağız, herkes görecek" çıkışına Bakan Soylu'dan cevap
18:13 Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti
17:44 Beşiktaş-Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
17:42 Rusya'nın tüm dünyadan gizlediği ölümcül füze deneyi ortaya çıktı
17:24 HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor
17:20 Berkan'ın performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti! 140 milyon liralık teklifle geliyorlar
17:07 SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti
Koronavirüsü yenen hamile kadın, pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi Koronavirüsü yenen hamile kadın, pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi         
19:33
Bakan Koca'dan Meral Akşener'in sözlerine tepki: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız İstanbul'da tedavi olacak Bakan Koca'dan Meral Akşener'in sözlerine tepki: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız İstanbul'da tedavi olacak         
19:19
Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi         
17:33
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!         
14:26
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!         
12:24
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu? Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?         
09:26
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 19:36:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Derya Yanık, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement