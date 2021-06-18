Bakan Yardımcısı Yavuz, Çavuştepe Kalesi tapınağının kitabesini Urartuca dinledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz:

"Burası tarımla ilgilenen Urartuluların senede 2 bin 700 ton tahıl elde ettikleri, su ve kanalizasyon bakımında altyapısı olan, mühendislik, mimarlıkta ileri gitmiş büyük bir kenttir"

"Üniversitemizde Urartuca'yı çözen, okuyup ve yazabilen 5 uzmanımız yetişti"

"Bölgeyi turizm açısından büyük bir destinasyon haline getirmeyi amaçlıyoruz"

VAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Urartular döneminde önemli bir bölge olan Çavuştepe Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını inceleyerek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerden kale tapınağının kitabesini Urartu dilinde dinledi. Yavuz, "Bölgeyi turizm açısından büyük bir destinasyon haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere dün Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'un temas ve ziyaretleri bugün de sürüyor. Yavuz, Çavuştepe Kalesi ve aynı bölgede yer alan nekropol alanını ziyaret etti. Yavuz, burada kazı başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'ndan yapılan kazı ve gün yüzüne çıkarılan eserler hakkında bilgi aldı. Urartuca bilen Van YYÜ Üniversitesi öğrencilerden kale tapınağının kitabesini dileyen Yavuz'a, öğrenciler isminin Urartu alfabesi ile yazıldığı metni hediye etti.

"Burada Urartu medeniyetine ilişkin önemli çalışmalar var"

Çavuştepe Kalesi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 30 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği kalede incelemelerde bulunduklarını belirtti. Çavuştepe Kalesi'nin 5 bin Urartulunun yaşadığı önemli yerlerden biri olduğunu ifade eden Yavuz, "Burası tarımla ilgilenen Urartuluların senede 2 bin 700 ton tahıl elde ettikleri, su ve kanalizasyon bakımında altyapısı olan, mühendislik, mimarlıkta ileri gitmiş büyük bir kenttir. Burada Urartu medeniyetine ilişkin önemli çalışmalar var. Bunlar hem ulusal hem de uluslararası pek çok yayında yer alıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de bu konuya özel olarak eğiliyor. Üniversitemizde Urartuca'yı çözen, okuyup ve yazabilen 5 uzmanımız yetişti" diye konuştu.

Bu bölgenin nasıl bir medeniyet olduğunu çok iyi öğrendiklerini dile getiren Yavuz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem valiliğimiz hem de belediyelerimizle çalışarak bölgeyi turizm açısından büyük bir destinasyon haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin en büyük müzelerinden birini Van'da gerçekleştirdik. Buradan çıkan eserler de orada sergilenebiliyor. Hoşap Kalesi, Çavuştepe ve Van kaleleri güzel linear şekilde bir koridor oluşturdu. Amacımız buraları ören yerleri statüsü olarak daha çok insanın gezebileceği hale getirmektir" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Vali Yardımcısı Hamit Genç, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Müze Müdürü Erol Uslu, kurum amirleri ile akademisyenler eşlik etti.