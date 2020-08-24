Son dakika haber... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "Normalleşme Desteği" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde iş yerlerine ve çalışanlara verilen desteği "Normalleşme Desteği" adı altında sürdüreceklerini, böylece istihdamı korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Normalleşme Desteği'nin yasalaşarak 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Desteğin detaylarına ilişkin bilgi veren Selçuk, "Kovid-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği, 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceğiz. Böylece Normalleşme Desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Normalleşme Desteği'nden, 1 Temmuz 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş özel sektör iş yerlerindeki, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmeleri halinde yararlanabileceklerine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız."

Başvurular SGK üzerinden yapılacak

Bakan Selçuk, "Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden 1.103,63 lira mahsuplaşma yapılacaktır. Normal çalışma düzenine dönen ve ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda, SGK tarafından 25 Ağustos'ta işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır." bilgisini paylaştı.

Normalleşme Desteği'nden yararlanacak iş yerlerinin e-SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacağını belirten Bakan Selçuk, işverenlerin izleyeceği adımları şöyle anlattı:

"Normalleşme Desteğine başvuru yapacak iş yerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesine giriş yaparak, 'e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek."