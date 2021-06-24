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Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk, Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk, Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı

24.06.2021 23:39

Edinilen son dakika haberine göre - Bakan Ziya Selçuk, Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masallar Projesi kapsamında açılan Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı.

- Bakan Ziya Selçuk, Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masallar Projesi kapsamında açılan Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı.

Bakan Ziya Selçuk, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, kültürel mirası yaşatmak adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Anadolu Masalları Projesi kapsamında Ankara'nın Keçiören ilçesi Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü'nde açılan Ankara Masal Evi'nin açılış törenine katıldı. Gerçekleştirilen törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'da katılım gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan bu proje kapsamında yaklaşık 300 bin öğretmen Masal Anlatıcısı Sertifikası Programına davet edildi. Bu proje için yaklaşık 200 bin masal kitabı dağıtıldı. Sosyal medya platformları kurularak yaklaşık 30 milyonun üzerinde izlenme sağlandı. 30'a varan Masal Evlerinin 15 tanesi bu yıl içerisinde Türkiye'nin farklı noktalarında açıldı. Bu proje kapsamında eğitim alan öğretmenler her hafta 3 milyon çocuğa masal anlatıyor.

"Türkiye'de Masal Evleri ile ilgili masalsı bir dönüşüm oluşturacağız"

Gerçekleştirilen Masal Evi projesinin geçmişten geleceğe kültürü ve masalları aktardığını belirten Bakan Ziya Selçuk şunları kaydetti:

"Masal evlerini çok önemsiyorum. Çünkü çocuklarımızla gerçekçi bir bağ kurabiliyoruz. Bunun yol açtığı yansımaları gördükçe, yaptığımız bütün projeler içerisinde bu Masal Evleri çok özel bir yere sahip oluyor. Çünkü 300 binden fazla öğretmenimizin Anadolu ve Dede korkut masallarını öğrenmiş olması, evrensel masallarla tanışmış olması, drama ile destek almış olmaları, bütün öğretmenlerin Anadolu kültürü ile yeniden tanışmış olması ve somut olarak da bunun karşılığını bulması anlamına geliyor. İşte tamda bu nedenle öğretmenlerimizin masalları öğrenirken, kendi evlerindeki çocuklara da bu masalları anlatmaları, derslerini sunarken masal tadında derslerini sunmaları içinde bir fırsat oluşturuyor.

Bütün bu sebeplere baktığımızda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin Masal Evleri'ndeki duruşları, oturuşları, gülümsemeleri bambaşka bir duygu uyandırıyor bizde. Orada olmaktan ne kadar mutlu olduklarına tekrar tekrar şahit oluyoruz. Ben b büyük emek ve yolculuğun içerisinde başta öğretmenlerimiz olmak üzere bütün çocuklarımızın da katkısı olduğunu düşünüyorum. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüzün, UNESCO'nun katkısı ile ortaya koyduğu bu çabaları daha da büyüteceğiz ve tüm Türkiye'de Masal Evleri ile ilgili masalsı bir dönüşüm oluşturacağız. Çünkü masallarla ile birlikte çocuklarla olan bağımızın güçlendiğini ve büyüklerimizin yaşadıklarını ve yaptıklarını çok daha iyi hissettiğimizi görüyoruz. Çocuklara değerler ve kültür nasıl aktarılmalı sorularının cevabı tam olarak Masal Evleri'nde yatıyor. Çocuklarımızın masal tadında bir eğitim ve terbiye süreci içerisinde yaşamalarına katkı sağlamış oluyoruz.

Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk, Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı
Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk, Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı
Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk, Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı
Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk, Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı

Ziya Selçuk, Öğretmen, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk, Ankara Masal Evi açılış törenine katıldı - Son Dakika


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