Son dakika haber! Bakan Ziya Selçuk, YKS'ye hazırlanan öğrencileri canlı yayında "interaktif" soru çözümlerine davet etti - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Ziya Selçuk, YKS'ye hazırlanan öğrencileri canlı yayında "interaktif" soru çözümlerine davet etti
07.02.2021 15:53
Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "interaktif" soru çözümlerine beklediklerini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "interaktif" soru çözümlerine beklediklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında 'interaktif' soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz." ifadesini kullandı.
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