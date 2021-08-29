Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye arasında video telekonferans görüşmesi gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile görüştü.
Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika