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Son dakika haber | Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber | Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (1)

02.08.2021 19:23
Son dakika haber | Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (1), System.String[]

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Helikopter göndermiyorlar" sözlerini dürüst bulmadığını, Gündoğmuş'taki yangınla havadan ve karadan tüm imkanlarla mücadele ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Helikopter göndermiyorlar" sözlerini dürüst bulmadığını, Gündoğmuş'taki yangınla havadan ve karadan tüm imkanlarla mücadele ettiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tedbir amaçlı tahliye çalışmalarının devam ettiği Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Vali Ersin Yazıcı ve Kaymakam Hamza Özbilgi ile incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Bayraktepe'de gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarla ilgili etkin çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bir gazetecinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Gündoğmuş'a helikopter gönderilmediği yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, "Doğru bilgi değil, dürüst bir bilgi olmadı maalesef. Kendisinin de bildiği halde, kendisi de bana 'ata dostum' der, ata dostum olduğu halde yakıştıramadığımı kendisine de söyledim." dedi.

Yangına yakın yerleşim bölgelerini olası bir tehdit ihtimaline karşı önceden boşalttıklarını aktaran Çavuşoğlu, her mahallede bu önlemi aldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Akseki ilçesinde tahliye edilen bir mahallede sonradan 82 yaşındaki bir kişinin cenazesine ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Amcamız unutulmuş ya da uyuyordu. O amcamız vefat etti. Yine Manavgat'ta 2 vatandaşımız karı koca vefat etti, 2 şehidimiz de var. Antalya için söylüyorum. Sonuçta vatandaşlarımızın canı her şeyden önemli. Mal, mülk hepsi geri gelir. Evleri yapıyoruz, hayvanlarını geri veriyoruz, küçükbaş, büyükbaş fark etmez. Ağaç, tarım her türlü tespiti yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Sahada hasar tespit çalışmalarının yapıldığına değinen Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da sahada tespit çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Bir vatandaşın hayatının her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "O nedenle tedbiren diğer yerlerde olduğu gibi Güzelbağ'da da yaşlılar, çocuklar ve hayvanlarla ilgili kaymakamlığın koordinasyonunda bazı tedbirler aldık. Çünkü rüzgar bu, ne olur ne olmaz. Bugün şu anda ciddi bir tehdit yok ama olabilir de. Biz buna göre her türlü hazırlığımızı yapmamız lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Gündoğmuş'a helikopter gönderilmediği iddialarına ilişkin, "Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor. Yangın çıktığında helikopter gönderdik." dedi.

İlçenin tahliyesiyle ilgili Kaymakamlığın koordinasyonunda bir çalışma olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Özellikle hayvanların kurtarılması için de çalışma yapıldı. Şu anda şehre doğrudan bir tehdit yok ama poyraza dönerse yine şehre doğru yönelebilir. O yüzden hava kararmadan sabahtan beri olduğu gibi tüm imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Burada yangının tam olarak söndürülmesi için tüm arkadaşlarımız gerçekten durmadan çalışıyorlar. Onlara da çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

"Çalışanlarımız adeta savaşıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ekiplerin bölgede yoğun şekilde çalışma yaptığını söyledi. İlçede incelemelerde bulunduklarını anlatan Karaismailoğlu, "Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Hummalı bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Karaismailoğlu, "Binlerce çalışanımız burada cansiparane çalışıyor, adeta savaşıyor. Hiçbir derdi olmayanların, oturdukları yerden dezenformayon yaparak, yalan yanlış bilgilerle arkadaşlarımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur." açıklamasında bulundu.

(Sürecek)

Son dakika haber | Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (1)
Son dakika haber | Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (1)
Son dakika haber | Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (1)

Muhittin Böcek, Helikopter, Gündoğmuş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (1) - Son Dakika


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