Son dakika gündem: Bakanlar Gül ve Kurum, Bayraklı ilçesindeki enkaz alanında incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakanlar Gül ve Kurum, Bayraklı ilçesindeki enkaz alanında incelemelerde bulundu (2)
30.10.2020 22:49
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti.
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