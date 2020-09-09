Son dakika haber... Bakanlar Kasapoğlu ve Kurum, Atatürk Öğrenci Yurdu inşaatını inceledi - Son Dakika

Atatürk Öğrenci Yurdu inşaatında yürütülen çalışmalar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un inşaat alanına gelmesi
Bakanlar Kasapoğlu ve Kurum'un inşaatı incelemesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Öğrenci Yurdu inşaatını inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:11 - Kaynak: AA
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