Son dakika haber... Bakanlar Kasapoğlu ve Kurum, Atatürk Öğrenci Yurdu inşaatını inceledi - Son Dakika

Atatürk Öğrenci Yurdu inşaatında yürütülen çalışmalar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un inşaat alanına gelmesi

Bakanlar Kasapoğlu ve Kurum'un inşaatı incelemesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Öğrenci Yurdu inşaatını inceledi.