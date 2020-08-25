Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in selin tahrip ettiği bölgeyi helikopter ile havadan incelemesi GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli'yi havadan inceledi.