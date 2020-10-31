Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti - Son Dakika

Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti

31.10.2020 17:27

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü olan Seferihisar ilçesini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ulaşım Bakanı Adil...

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü olan Seferihisar ilçesini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ulaşım Bakanı Adil Karaismailoğlu ziyaret etti. Tsunami vuran mahalleyi gezen bakanlar devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini açıkladılar.

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi depremin ardından yaşanan tsunami ile yerle bir oldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği bölgeyi bakanlar ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bölgeyi karış karış gezen bakanlar esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bakanlar hasar tespit çalışmalarının vakit kaybetmeden başlatıldığı mahallede yaraların devlet eli ile sarılacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikle ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Depremin merkez üstlerinden biri bu bölge. Özellikle marinalar da çok ciddi hasar aldı, sahil bandında da ciddi hasarlar oldu. Bakanlarımız ile birlikte tespitlerde bulunuyoruz. Marinanın acil telafi edilmesi gereke bazı ihtiyaçları bulunuyor. Hasardan dolayı bazı teknelerin komşu marinalara sürüklenmiş. Bu teknelerin hasarlarını kısa sürede giderip geri gelmesi gerekiyor. Kale de bazı ufak hasarlar oluşmuş. Kültür Varlıkları Bölümümüz oraya hemen müdahale edip, orayla ilgili çalışma başlatacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Dün yaşanan depremin ilk saatlerinden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız ile birlikte bölgedeyiz. Merkezde çok acı kayıplarımız var. Bina enkazlarında da canlı çıkartmak için çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Burada da Seferihisar tarihinde de görülmemiş bir olay oldu. İş yerlerinde baya büyük hasarlar var. Ama bunlar bir şekilde çözülüyor. Onlarda kısa sürede müdahalede bulunup sorunlarını devletimiz ve kurumlarımızın çalışmaları ile gideririz. Seferihisar'da da malesef can kaybımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile burada beraberiz. Bu yaralar kısa sürede sarılacak ona kimsenin şüphesi olmasın. Ulaşım ve iletişimde hiç bir sıkıntı yaşanmadı, bütün gücümüz ile bölgedeyiz. Bu yaraları en kısa sürede sarıp inşallah en kısa zamanda burayı normal hayata döndüreceğiz" diye konuştu.

-İHA-

Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti
Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti
Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti
Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti
Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti
Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti
Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti
Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti
Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti
Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti
Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti

Fatih Dönmez, mehmet ersoy, Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı: Ağlayacak oldum Deprem anında İzmir'de olan Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadım Deprem anında küçük kızın duası izleyenlerin boğazını düğümledi: Allah'ım lütfen Allah'ım Trabzonspor'un hoca hedefi Tamer Tuna! Abdullah Avcı Antalya'ya gidiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor
26 saat sonra mucize kurtuluş! 62 yaşındaki vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı 26 saat sonra mucize kurtuluş! 62 yaşındaki vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı         
17:18
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı         
17:16
4 kızı enkaz altında kalan annenin sözleri yürek dağladı: Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne 4 kızı enkaz altında kalan annenin sözleri yürek dağladı: Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne         
16:57
Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi         
16:56
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı         
16:30
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı         
15:38
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı         
13:49
Kızını arayıp Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi         
13:31
17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın         
13:16
Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü         
12:15
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 17:48:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei