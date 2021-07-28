Son dakika haber: Bakanlar, Yangın Yönetim Merkezi'nde durum değerlendirmesi yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: Bakanlar, Yangın Yönetim Merkezi'nde durum değerlendirmesi yaptı
28.07.2021 22:12
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili Yangın Yönetim Merkezinde bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili Yangın Yönetim Merkezinde bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üç bakanın harita önünde görüntülerinin servis edildiği paylaşımda "Bakanlarımız Yangın Yönetim Merkezi'nde İHA'dan ve sahadaki ekiplerimizden gelen bilgileri değerlendiriyor." ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA
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