HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'da şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak, Van'da sürdürülen 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu sırasında şehit olan askerler için Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi. Bakan Çavuşoğlu ise yayımladığı mesajında, "Van'da 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralanan Jandarma Yarbayımıza acil şifa, şehitlerimizin aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:36 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika