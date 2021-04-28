Son dakika haber... Bakanlıktan koster filosundaki ekonomik ömrünü tamamlayan gemilere hurda teşvik desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koster filosundaki ekonomik ömrünü tamamlayan gemilerin yenilenmesi için hurda teşvik desteği verileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesinin teşvik edileceğini, işletme ve bakım maliyetleri düşük, rekabet gücü yüksek yeni inşa gemilerle yenilenmek üzere mali destek verilmeye başlanacağını açıkladı. Ülkedeki deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabatojda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere destek verileceğini bildiren Bakanlık, hurdaya teşvik desteğinden Milli Gemi Sicil veya Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıtlı gemiler, 1000 GT ile 5000 GT ile arasındaki gemiler, gemi cinsleri tanımlamaları listesinde yer alan sıvı dökme yük, katı dökme yük, konteyner, genel yük ve özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında kullanılan 20 yaş ve üzeri gemilerin yararlanabileceğini açıkladı.

Yeni gemilerin üretimindeki yerli katkı oranı en az yüzde 50 olacak

Gemilerin Teşvik Uygunluk Belgesi aldığı tarihten itibaren 3 yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Bakanlık, yeni gemilerin üretimindeki yerli katkı oranının da en az yüzde 50 olacağını bildirdi. Ayrıca yeni gemilerin Milli Gemi Sicili'ne veya Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Türk bayrağı altında işletileceği ve bu süre içerisinde siciline satılamaz, devredilemez, başka bayrak altında faaliyet için kiralanamaz şerhi konulacağı ifade edildi. - ANKARA