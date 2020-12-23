Son dakika haber: Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti

23.12.2020 12:58
Son dakika haber: Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da koronavirüsten korunması için özel bir bakım merkezine yerleştirilen ve yaklaşık 3 ayda 35 kilo kaybedip, çoklu organ yetmezliği ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan otizm hastası Murat Can Ayas, (21) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ELAZIĞ'da koronavirüsten korunması için özel bir bakım merkezine yerleştirilen ve yaklaşık 3 ayda 35 kilo kaybedip, çoklu organ yetmezliği ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan otizm hastası Murat Can Ayas, (21) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Volkan Ayas ise çocuğunun bileklerinde yaralanmalar olduğunu belirterek bakım merkezini CİMER'e şikayet etti ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuklu Ayas çifti, eylül ayında otizm hastası oğulları Murat Can'ı koronavirüse yakalanmaması için özel bir bakım merkezine yerleştirdi. Bakım merkezine yerleştiğinde 85 kilo olan Murat Can Ayas, geçen sürede 50 kiloya kadar düştü. Aşırı kilo kaybı nedeniyle 2 defa ailesinden habersiz hastaneye kaldırılan Murat Can Ayas, son olarak 2 Aralık'ta kalp krizi nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Ayas, canlandırma odasında tekrar hayata döndürülerek, yoğun bakıma alındı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan Ayas'ın babası Volkan Ayas da, çocuğunun bileğinde yaralanmalar olduğunu iddia ederek bakım merkezini CİMER'e şikayet etti ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Volkan Ayas'ın şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce de bakım merkezi hakkında başlatılan inceleme sürüyor.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİFethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan Murat Can Ayas, 21 Aralık'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Ayas'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Son dakika haber: Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti

Murat Can, Elazığ, Otizm, organ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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