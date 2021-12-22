KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bakır üretimi yapan bir fabrikanın bakım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Saat 21.45 sıralarında Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde bakır üretimi yapan bir fabrikanın bakım atölyesinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından atölyede çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle atölyenin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.