Son dakika haber: Bakırköy'de 77 yaşındaki kadını öldürüp evinden hırsızlık yapan sanıklara dava açıldı - Son Dakika

Bakırköy'de, 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu öldürüp evindeki değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 3 kişi hakkında, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan da 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Nisan'da Bakırköy'deki Meral Ahmetoğlu'nun evinde ölü bulunduğu, maktulün adresinden 5 Nisan'da sanık Recep Yaz'ın çıktığı belirtildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Recep Yaz, Bakırköy'de bir büfede kuryelik yaptığını, maktulün kendisine 1,5 ay öncesinden 60 lira borcu olduğunu, patronunun bu parayı maaşından kesmesi üzerine maktulden istediğini belirterek, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle maktulü iple boğarak öldürdüğünü söyledi.

Ahmetoğlu'nun, iki yüzük, saat, cep telefonu ile 3 banka kartını alarak evden ayrıldığını belirten sanık, yüzüğü, kol saatini ve cep telefonunu olay sonrasında sanıklar Mertcan Macit ve Uğurcan Macit'e verdiğini kaydetti.

İddianamede, 30 günlük tutukluluk incelemesi sorgusunda hakimliğe itirafta bulunan sanık Recep Yaz, bu suçun kendisine üstlendirildiğini, diğer sanıklar Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in baskısı ve darbı üzerine hırsızlık olayına katıldığını söyledi.

Evden telefon, iki yüzük, bir hesap kartı aldığını belirten Yaz, "Benden 5 dakika sonra Uğurcan evden çıktı. 2 gün sonra bana gelerek kadının fazla ilaçtan öldüğünü söyledi. 'Beni karıştırmayın, benim başım yanarsa olup biten her şeyi anlatırım.' dedim. Bunun üzerine Uğurcan beni darbetti. Suçu kabul etmemi, babama 50 bin lira para vereceğini söyledi. Ben kabul etmeyeceğimi söyledim. Evde parmak izimin olduğunu söyledi. Suçu üstelenmemi istediler. Ben de üstlenerek ifadelerimi onların dediği şekilde verdim." beyanında bulundu.

Sanık Yaz'ın itirafı üzerine diğer sanıklar Uğurcan Macit ve Martcan Macit'in de soruşturmaya dahil edildiği aktarılan iddianamede, bu sanıkların da, Yaz'ın kendilerinden aldığı oto teybini geri getirmediğini, istediklerinde de cep telefonu, yüzük ve saat verdiğini, öldürme ve yağma olaylarıyla ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığını söyledikleri kaydedildi.

Maktul Ahmetoğlu'nun evinde toplanan parmak izlerinin 17'sinin Recep Yaz'a ait olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların alacak isteme bahanesiyle eve girip soygun yapmak maksadıyla maktulü boğarak öldürdükleri ve eşyaları alarak kaçtıkları ifade edildi.

İddianamede, sanıklar Recep Yaz, Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan ise 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.