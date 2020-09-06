Son dakika haber! BAKIRKÖY'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN POLİSTEN KAÇMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haber! BAKIRKÖY'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN POLİSTEN KAÇMA ANI KAMERADA

Son dakika gündem haberine göre -Minibüs şoförü makas atarak kaçmaya çalıştı.

Son dakika haber! BAKIRKÖY'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN POLİSTEN KAÇMA ANI KAMERADA, System.String[]

-Minibüs şoförü makas atarak kaçmaya çalıştı. Hem kendi hem de yolcularının hayatını hiçe saydı.

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, Bakırköy'de polis denetleme noktasında 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü içinde yolcu dolu olan aracıyla trafikte makas atarak polisten kaçtı.

İstanbul'da Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy İlçeleri, D-100 Karayolu üzeri, Sahil Yolu, O-3 Karayolu ve Basın Ekspres'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 33 Resmi Ekip, 15 Sivil Ekip ve 9 Motosikletli polis olmak üzere toplam 99 personelin katılımı ile trafik denetlemesi yapıldı. 42 ayrı noktada saat 17.00'de başlayan denetlemelerde toplu taşıma araçları, modifiyeli araçlar, makas, yarış, drift ve abartı egzozlu araçlar üzerinde işlem yapıldı.

Denetleme noktalarından biri Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu önündeki Ataköy Bulvarı oldu. Denetleme için hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri saat 17.30 sıralarında içinde fazla yolcu olduğunu gördükleri bir minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 34 M 3783 plakalı minibüs şoförü hızını kesmeden yoluna devam etti. Polis ekiplerinin araçlarıyla takibine rağmen durmayan şoför, içinde yolcuların bulunduğu minibüsle trafikte makas atarak kaçmaya çalıştı.

Kısa bir kovalamacanın ardından polis ekipleri minibüsü yakalayarak durdurdu. İçindeki yolcuları aşağı indirmeyen şoför bir süre kapıları açmamakta ısrar etti. Daha sonra minibüsün kapılarını açan şoförün fazla yolcu almasının yanı sıra maske takmadığı ve üzerine de kimliğinin olmadığı öğrenildi. Kelepçe takılan minibüs şoförü sorgusu için polis merkezine götürüldü. Minibüs de olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.

Görüntü dökümü: --------------Minibüsün kaçışı-Polis ekiplerinin arkasından gitmesi-Minibüsün yakalandığı yer

-Kelepçe takılan minibüs şoförü


Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 09:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BAKIRKÖY'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN POLİSTEN KAÇMA ANI KAMERADA - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan müjdeli haber: Hocamız sağlığına kavuştu KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda, ilk tren raylara indi Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak "500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca "Şaka amaçlı çektik" dedi Borç meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı önce kaçırıp sonra darbettiler! O anlar kamerada Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı Faciadan dönüldü: Telefon bataryasının patlama anı saniye saniye kameralarda Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti
KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi         
11:40
Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış         
10:56
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı         
23:04
Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu         
21:13
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü         
14:43
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 16:09:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! BAKIRKÖY'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN POLİSTEN KAÇMA ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei