Bakırköy'de halk ekmek büfesindeki yangın... İBB: Kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı - Son Dakika

BAKIRKÖY'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait halk ekmek büfesinin kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı açıklandı.

Yangın, Kartaltepe Mahallesi'nde Olgunlar Sokak'taki İBB'ye ait halk ekmek büfesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan halk ekmek büfesinde çıkan yangını gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu sırada alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası halk ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi.