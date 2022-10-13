Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi

13.10.2022 13:13

İstanbul Bakırköy'de 10 yaşındaki Zana Rojhad'da sokak köpeklerinden kaçarken otomobil çarptı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ataköy'de dün öğle saatlerinde, yol kenarında yürüyen 5 çocuğu sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk yere yığıldı.

İstanbul'da köpekten kaçan 10 yaşındaki çocuk, arabanın altında kalarak can verdi

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da köpekten kaçan 10 yaşındaki çocuk, arabanın altında kalarak can verdi
İstanbul'da köpekten kaçan 10 yaşındaki çocuk, arabanın altında kalarak can verdi
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Kaynak: DHA

Ataköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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