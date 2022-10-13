Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Ataköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika

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