Son dakika haberleri: Bakırköy'de polis aracı ile taksi çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı - Son Dakika

BAKIRKÖY'de polis aracı ile taksinin çarpıştığı kazada 2'si polis 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Florya Yeşilköy Caddesi üzerinde 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yeşilköy Caddesi üzerinde seyir halindeki polis aracına yan yoldan gelen taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı savruldu. Kazada araç içindeki 2 polis ile taksi şoförü ve taksideki müşteri hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.