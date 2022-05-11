Son dakika haber | Bakırköy'de taciz amacıyla görüntü çektiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakırköy'de taciz amacıyla görüntü çektiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı

11.05.2022 03:20

Son dakika haberi... İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çalışan kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çalışan kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 9 Mayıs akşamı alışveriş merkezindeki bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürülen Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Son dakika haber | Bakırköy'de taciz amacıyla görüntü çektiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı
Son dakika haber | Bakırköy'de taciz amacıyla görüntü çektiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı
Son dakika haber | Bakırköy'de taciz amacıyla görüntü çektiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı

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alışveriş, İstanbul, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakırköy'de taciz amacıyla görüntü çektiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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